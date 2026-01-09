ボートレースからつのG3「オールレディースNew Year Cup」は9日、最終日12Rで優勝戦が行われ、遠藤エミ（37＝佐賀）が他艇にスキを与えぬ逃げ切りで1着。昨年11月20日の鳴門一般戦以来となる2026年初、そして通算では区切りとなる50回目の優勝を飾った（からつでは2022年5月5日のG3オールレディース以来3回目）。2着に細川裕子、3着は平山智加が入り3連単＜1＞＜4＞＜6＞は4990円（17番人気）

表彰式で遠藤は「今日が一番合ってなかったです。行き足とか、ターンの感じに重さがあり過ぎて違うなって思いました」とズレがあったことを認めた。それでもコンマ15のトップタイスタートから堂々と押し切った。

「去年よりもっともっと稼いで、しっかり上の舞台で活躍できるようにしたいです」と2026年の抱負を語った昨年の優秀女子選手は「昔から好きな水面」と語る当地で来年3月23〜28日に行われるSGボートレースクラシックに向けて、力強い第一歩を記した。

なお遠藤の次走は尼崎のプレミアムG1「第7回ボートレースバトルチャンピオントーナメント」（22〜25日）となっている。