松田龍平、主演作ロケ地の“すごい情報”を知らずびっくり「知らなかったんですか？」
俳優の松田龍平が9日、東京・テレビ朝日で行われた同局系金曜ナイトドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』（毎週金曜 後11：15）制作発表記者会見に登場した。
【集合ショット】楽しそう！笑顔をみせる松田龍平＆高橋ひかるら
本作は田舎の温泉街を舞台に、松田演じる“探偵兼発明家”一ノ瀬洋輔に舞い込むちょっと奇妙な依頼を、奇想天外な方法で解決するという“ゆるさ”満載、だけど時に笑えて涙する、心が温まる物語。今夜9日からスタートする。
同局系ドラマで初主演を務める松田は、本作の企画段階から参加。「ミステリーだったら探偵ものがいい」という松田の発案から企画がスタートし、『モヒカン故郷に帰る』（2016年）、『0.5の男』（2023年）に続き脚本・監督の沖田修一氏が3度目のタッグを組んだ。
会見には共演する高橋ひかる（高＝はしごだか）、大倉孝二、水澤紳吾、片山友希、光石研も登場した。
本作のロケ地となった長野県の『田沢温泉 ますや旅館』は登録有形文化財となっている旅館だというが、それを高橋が紹介すると、主演の松田がまさかの知らなかった様子。「知らなかったんですか？」「書いてあったよ！」とキャストたちからツッコまれると、松田は「びっくりした今（笑）」と素直に驚いていた。
