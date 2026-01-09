応援するファンにとっても、ビッグな“お年玉”になった。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月8日の第2試合に出場したEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）が、東1局3本場にド派手は親倍満をゲット。理想的な展開からの高打点にファンが「無双してる」「これは強い！！！」と歓喜した。

【映像】絶好の引き！亜樹、ファンに贈る“親倍満”のお年玉

シーズン序盤から絶好調で常にリーグ上位を維持するEX風林火山。各選手の状態がよく、今年から選手兼監督を務める亜樹も、上々の仕上がりだ。その好調ぶりを表すようなアガリが出たのは東1局3本場だった。

起家から連荘し、3万2800点持ちのトップ目になっていた亜樹だが、配牌はピンズが3・4・5・6・7筒という連続形。さらにソウズの両面ターツ、ドラの九万が1枚など十分な手材料をもらった。じっくりと育てながら迎えた12巡目、七・九万と持ちカンチャンが残ったところがネックかと思われたが、ここで亜樹はドラ九万を重ねて雀頭に。これで配牌から持っていたピンズの三面張が残り、2・5・8筒待ちのリーチを打つことができた。

ドラ側のカン八万が残るのと、ピンズの三面張では、最終形では大違い。もはやアガリは当然かという流れの中、亜樹は16巡目に8筒でツモアガリ。345の三色同順も成立する高目となり、リーチ・ツモ・平和・三色同順・ドラ2・裏ドラの親倍満2万4000点（＋900点）という大量点をゲットした。

今期のEX風林火山の強さが詰まったようなアガリに、ファンも「火山が大噴火」「えぐすぎやろ」「凄い引きやな」と脱帽したというコメントも多く見られていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

