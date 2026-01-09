政府は、固定翼を備えた垂直離着陸（ＶＴＯＬ＝Ｖｅｒｔｉｃａｌ Ｔａｋｅ Ｏｆｆ ａｎｄ Ｌａｎｄｉｎｇ）型のドローン（無人機）に特化した操縦のための国家資格（技能証明）を年内にも新設する方向で調整に入った。

高速飛行ができることが特徴で、次世代型として点検や輸送などで活用が見込まれている。資格取得のハードルを下げて普及を促し、国産ドローンの開発を後押しする狙いがある。

ＶＴＯＬ型ドローンは、ヘリコプターのように垂直に離着陸でき、都市部や災害現場など狭い場所からも飛ばすことが可能だ。上空では固定翼での長時間で高速な自律飛行ができる。

操縦も、滑走路を使って機体を離着陸させる無人飛行機に比べて容易で、道路や線路、電線網といった広域にまたがるインフラ（社会基盤）の点検や、過疎地での物流など幅広い用途での活用が期待されている。

ドローンは、２０２２年に創設された制度で、国家資格があれば人口集中地区などでも目視外で飛ばすことが可能となった。ただ、現行ではＶＴＯＬ型に特化した資格がなく、滑走路を使用する難易度の高い無人飛行機用の資格が求められている。必要以上のスキルが問われ、普及の妨げになっていると指摘されていた。

政府関係者によると、規制改革推進会議で資格制度の見直しが議論されており、月内にもまとめる中間答申に、ＶＴＯＬ型向けの資格新設が盛り込まれる方向だ。これに合わせ、国土交通省が、関連する航空法の施行規則の年内改正に向けて検討を進めている。

ドローンの世界市場は２４年の約９８００億円から、３０年には１・５倍に拡大する見通しだ。市場シェア（占有率）はトップの中国メーカーが全体の７割以上を占めている。日本国内市場も中国製が約９割を占めるなど、国内メーカーは大きく後れを取っている。

中国メーカーのドローンは、複数の回転翼で上空で静止が可能な「マルチコプター型」が大半を占める。そうした中、政府は今後、急成長が見込まれるＶＴＯＬ型の国内利用をいち早く進め、国産ドローン産業の振興を図る考えだ。