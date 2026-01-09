HANAを輩出したオーディション『No No Girls』のファイナリストで、ちゃんみなさんが主宰するレーベル『NO LABEL ARTISTS』からデビューすることが発表されたふみのさんが、11日放送の『シューイチ』で初の生パフォーマンスを披露することが発表されました。

ふみのさんがパフォーマンスを披露する1月11日は、ガールズグループオーディション『No No Girls』の最終審査が開催され、HANAが誕生した日。あれからちょうど1年、その記念すべき日にシンガー・ソングライターとしてソロデビューを果たします。

番組のコーナー内では、過去に日本のミュージックシーンを彩ってきた女性ソロシンガー・ソングライターの歴史を振り返るVTRとともに、HANAのメンバーにふみのさんのアーティスト像などについて取材したインタビューなども放送予定です。

また、当日の生放送にはHANAからCHIKAさん、YURIさん、KOHARUさんも駆けつけ、ふみのさんのデビューをスタジオで見届けます。仲間だからこそ知るパーソナルな部分や、オーディション後の様子など『No No Girls』では描かれなかったふみのさんの姿について生放送で質問も。

そして、恩師でありデビュー曲『favorite song』を書き下ろした、ちゃんみなさんからの独占コメント映像も公開。オーディションで見せていたイメージから一転、エレキギターでのパフォーマンスを披露するということです。