【モデルプレス＝2026/01/09】人気YouTuberのRちゃんが1月8日、自身のInstagramを更新。圧巻のランジェリー姿を披露した。

【写真】人気美女YouTuber「完成度レベチ」ランジェリー姿で美ボディ披露

◆Rちゃん、スープ生活で仕上げた美ボディ披露


Rちゃんは「撮影前はスープ生活 がんばた」（※原文ママ）と綴り、美しく引き締まったウエストラインと柔らかな曲線美が際立つ、淡いピンクやシックなブラックのランジェリー姿を披露。「ちょっとふにふにな自分の身体が好き」と明かしつつ、「coming soon…」と言葉を添えている。

◆Rちゃんの投稿に反響


この投稿には「セクシー」「完成度レベチ」「仕上げた身体が本当に綺麗」「美オーラ半端ない」「努力を尊敬」「美しすぎる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）

