人気YouTuber・Rちゃん“スープ生活”で仕上げた完璧ボディ披露 ランジェリー姿に「完成度レベチ」「美オーラ半端ない」
【モデルプレス＝2026/01/09】人気YouTuberのRちゃんが1月8日、自身のInstagramを更新。圧巻のランジェリー姿を披露した。
【写真】人気美女YouTuber「完成度レベチ」ランジェリー姿で美ボディ披露
Rちゃんは「撮影前はスープ生活 がんばた」（※原文ママ）と綴り、美しく引き締まったウエストラインと柔らかな曲線美が際立つ、淡いピンクやシックなブラックのランジェリー姿を披露。「ちょっとふにふにな自分の身体が好き」と明かしつつ、「coming soon…」と言葉を添えている。
この投稿には「セクシー」「完成度レベチ」「仕上げた身体が本当に綺麗」「美オーラ半端ない」「努力を尊敬」「美しすぎる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気美女YouTuber「完成度レベチ」ランジェリー姿で美ボディ披露
◆Rちゃん、スープ生活で仕上げた美ボディ披露
Rちゃんは「撮影前はスープ生活 がんばた」（※原文ママ）と綴り、美しく引き締まったウエストラインと柔らかな曲線美が際立つ、淡いピンクやシックなブラックのランジェリー姿を披露。「ちょっとふにふにな自分の身体が好き」と明かしつつ、「coming soon…」と言葉を添えている。
◆Rちゃんの投稿に反響
この投稿には「セクシー」「完成度レベチ」「仕上げた身体が本当に綺麗」「美オーラ半端ない」「努力を尊敬」「美しすぎる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】