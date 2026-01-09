「イッテQ！」新メンバー候補生で話題“きゃすみる”辻加純、美脚輝くミニスカ姿披露「スタイル良くて憧れる」「可愛さが爆発」の声
【モデルプレス＝2026/01/09】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が1月9日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。
【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女「可愛さが爆発」ミニスカ美脚ショット
辻は「わたしきゃすみる！ぎゅーっとだきしめて！」「（何かわかる？）」とつづり、雪がうっすらと積もる屋外でポーズを決めた写真を投稿。暖かそうなふわふわとした生地の帽子を被り、デニムのジャケットとスリットが入ったチェック柄のミニスカート、厚底のショートブーツを着用した美しい脚が際立つコーディネート姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「スタイル良くて憧れる」「脚のラインが綺麗すぎる」「可愛さが爆発」「最強の組み合わせ」といったコメントが寄せられている。
千葉県のご当地ヒーローとして活動する辻は、2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。同年8月に放送されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」に参加。現在は、雑誌「Popteen」（株式会社ポップティーン）の専属モデルや、自身が手掛けるアイドルプロジェクト「特撮がるず」のメンバーとしても活動している。（modelpress編集部）
◆辻加純、美脚輝くミニスカコーデ披露
◆辻加純の投稿に「可愛さが爆発」と反響
