「今日好き」村谷はるな、IVEウォニョン風メイクに挑戦「分析力が職人すぎる」「衝撃の可愛さ」と反響
【モデルプレス＝2026/01/09】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが1月8日、自身のTikTokを更新。6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のウォニョン風メイクを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」19歳美女「衝撃の可愛さ」IVEウォニョン風メイク披露
村谷はファンのリクエストに応える形で“ウォニョン風”メイク動画を投稿。「ウォニョンちゃんは鼻が綺麗」と分析しつつ、普段愛用しているコスメを使用し、束感のあるまつ毛や、はねあげたアイラインなど細部までこだわり抜いた工程を公開している。
この投稿には「完成度高い」「分析力が職人すぎる」「衝撃の可愛さ」「丁寧な説明がありがたい」「ヘアスタイル編待ってます」「ビジュアル最高」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
◆村谷はるな、IVEウォニョン風メイクを披露
◆村谷はるなの投稿に反響
