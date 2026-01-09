【3COINS】の進化が止まらない！ 週7で使いたい♡「おしゃれバッグ」

いつも使っているバッグ、そろそろ買い替えたい……。デイリーコーデの相棒にするなら、実用性に優れたアイテムを選ぶのが正解かも。そこでおすすめしたいのが、【3COINS（スリーコインズ）】から登場したバッグ。コロンとした可愛らしいフォルムに、たっぷりのポケット付きや撥水機能など実用面で頼りになるポイントが備わっているのだとか。大人が持ちやすい上品な色展開も魅力なので、ぜひ売り切れ前にゲットして。

冬ムード満点◎ ぷっくりとしたキルティングバッグ

【3COINS】「2wayキルティングショルダーバッグ」\1,100（税込）

立体的なキルティングやハンドル部分のクシュっとしたギャザーなど、コーデに表情を添えるポイントが詰まったミニバッグ。カーキ・ネイビー・ブラック・ベージュというシックな色展開で、大人世代も持ちやすそうです。取り外し可能なショルダー紐が付いており、2WAYで使える優れもの。公式サイトによると「外ポケットが3つ、内ポケットが3つ」とのことで、見た目以上の収納力が期待できます。

雨や雪の日も使いやすい撥水機能付きバッグ

【3COINS】「撥水パファーショルダーバッグ」\1,650（税込）

雨や雪の日でも気負わず使えそうなのが、このショルダーバッグ。バッグ本体だけでなく、ショルダーテープにも撥水加工が施されているのが嬉しいポイントです。公式サイトによると「外ポケット5つ、内ポケットが1つ」とのことで、たっぷりと荷物を収納できそう。カラーはベージュとブラックの2色展開。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

writer：Emika.M