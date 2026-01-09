お寺で心の休息を！YUMi「寺活道フォーラム2026」

YUMiは、「寺活(てらかつ)」をテーマにした専門メディア「寺イク？」を2026年1月1日(木)にローンチしました。

また、同メディアのローンチに伴い、神奈川県寒川町にて新しい「お寺の歩き方」を提案するイベント「寺活道フォーラム2026」を2026年2月14日(土)に開催します。

YUMi「寺活道フォーラム2026」

イベント名：寺活道フォーラム2026

開催日時：2026年2月14日(土)13:00〜15:00(受付開始12:30)

会場：寒川町民センター 視聴覚室(神奈川県高座郡寒川町宮山165)

対象：寒川町内在住・在勤の方

定員：40名(先着順)

参加費：無料

主催：寒川町民センター事業

近年、マインドフルネスや瞑想ブームの延長として、お寺回帰の兆しが見られます。

サウナブーム以降、次なる“心の休息法”として注目され始めているのが「寺活(てらかつ)」です。

「寺活」とは、厳しい修行や信仰のみを目的とするのではなく、「もっと気楽にやすらぎを得るためにお寺へ行ってもいいのではないか」という発想から生まれた、現代的なウェルビーイングの実践。

本フォーラムでは、体験デザイナー、新聞記者、僧侶という異色の3者が登壇し、多角的な視点から「現代版・寺活」の魅力を紐解きます。

プログラム内容と登壇者

■第1部：基調講演

「なぜ寺活に行くと元気になるのか？明日からできる新しい『寺活』入門」

登壇：KENLOCK(体験デザイナー／寺活メディア「寺イク？」代表)

広告業界の第一線で活躍しながら寺活専門メディアを立ち上げたKENLOCK氏が、体験デザインの視点から解説。

「なぜ今、お寺が心を休ませる場として機能するのか」を科学的な視点も交えて語り、誰でも実践できる「やすらギまる(＝安らぎが極まる)」ためのメソッドを紹介します。

■第2部：座談会

「新聞記者と僧侶が考える、忙しい日常で“やすらぐ”ためのヒント」

登壇：黒川 晋史氏(毎日新聞 記者)、藏田 史哉氏・美乃梨氏(上宮寺 僧侶夫妻)

事件や社会問題を取材してきた新聞記者と、現代人の悩みに寄り添う若き僧侶夫妻による対談。

効率化社会の中で失ってきたものを見つめ直し、お寺の知恵を現代生活にどう活かせるかをリアルな言葉で語り合います。

寺活カルチャーメディア「寺イク？」

2026年1月1日にローンチされた「寺イク？」は、伝統仏教を優しいリフレッシュツールと捉え、気楽にお寺へ足を運ぶカルチャーを紹介する専門メディア。

お寺に行くだけでいつもより穏やかな自分になれる、そんなライトな寺活スタイルを提案しています。

現代日本人が忘れがちなやすらぎ文化を広める活動を推進。

株式会社YUMi「寺活道フォーラム2026」および新メディア「寺イク？」の紹介でした。

