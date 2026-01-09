現代版ゴールドラッシュを解説！品川和宏・株式会社SFC「AI セミナー」
品川和宏とSFC 代表取締役 黒濱達也による「AI ゴールドラッシュセミナー Vol.1」が、2026年1月28日(水)に東京・銀座で開催されます。
企業経営におけるAI活用の重要性が増す中、次の収益源や取るべき戦略を導き出すための特別セミナー。
品川和宏・株式会社SFC「AI ゴールドラッシュセミナー Vol.1」
開催日時：2026年1月28日(水)17：00〜18：10
開催場所：東京都中央区銀座7丁目13番5号 NREG銀座ビル1階
定員：20名
対象者：非エンジニアの経営者層、海外のAI導入事業に関心のある方
来場特典：プレゼン資料の提供、Yコンビネーターの投資先企業抜粋
申込方法：Googleフォームより申し込み
申込先URL：https://forms.gle/c8aLU3yMshaj7iVw6
企業競争力の維持・強化において、誰もがAIを使いこなすことが鍵となる現代。
2026年はその勢いが倍加し、経営トップにとってもAI活用は必須のスキルとなりつつあります。
本セミナーでは、19世紀のゴールドラッシュになぞらえて現代の状況を定義。
参加者が取るべき戦略や、次の収益源となる事業のヒントを探ります。
セミナー内容と解説トピック
直近のAI進化の過程や理由を踏まえ、シリコンバレーにおける「ゴールドラッシュ」の実態を解説。
生成AI登場後のビジネス機会の変化や、トレンドである特化型AIエージェントについても詳しく掘り下げます。
また、日本では情報の少ない「Yコンビネーター」についても言及。
シリコンバレーのアクセラレータープログラムであるYコンビネーターは、世界のスタートアップが集結するイノベーションの鏡です。
そこで起きている事象を通して、世界の最先端トレンドの一端を紐解きます。
講師プロフィール：品川 和宏
青山学院大学国際政治経済学部卒業。
株式会社ニコンを経て、マスメディアでの執筆や構成作家として活動。
広報PR分野のコンサルティングやプランニングを手掛ける一方、警察学校でのサイバーセキュリティ研修准講師も務めます。
AIの利点を享受しつつ、人類の創造力をテーマにした執筆活動も展開中。
日本マーケティング学会所属。
講師プロフィール：黒濱 達也
慶應義塾大学総合政策学部卒業。
大学在学中より起業し、上場企業のスタートアップ投資用子会社にてVR領域などへの出資・支援を実行。
担当全社のエグジットを達成した実績を持ちます。
現在は株式会社SFCの代表取締役として、AI領域での新規事業開発や実行支援などのサポートを行っています。
品川和宏・株式会社SFC「AI ゴールドラッシュセミナー Vol.1」の紹介でした。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 現代版ゴールドラッシュを解説！品川和宏・株式会社SFC「AI セミナー」 appeared first on Dtimes.