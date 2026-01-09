現代版ゴールドラッシュを解説！品川和宏・株式会社SFC「AI セミナー」

品川和宏とSFC 代表取締役 黒濱達也による「AI ゴールドラッシュセミナー Vol.1」が、2026年1月28日(水)に東京・銀座で開催されます。

企業経営におけるAI活用の重要性が増す中、次の収益源や取るべき戦略を導き出すための特別セミナー。

開催日時：2026年1月28日(水)17：00〜18：10

開催場所：東京都中央区銀座7丁目13番5号 NREG銀座ビル1階

定員：20名

対象者：非エンジニアの経営者層、海外のAI導入事業に関心のある方

来場特典：プレゼン資料の提供、Yコンビネーターの投資先企業抜粋

申込方法：Googleフォームより申し込み

申込先URL：https://forms.gle/c8aLU3yMshaj7iVw6

企業競争力の維持・強化において、誰もがAIを使いこなすことが鍵となる現代。

2026年はその勢いが倍加し、経営トップにとってもAI活用は必須のスキルとなりつつあります。

本セミナーでは、19世紀のゴールドラッシュになぞらえて現代の状況を定義。

参加者が取るべき戦略や、次の収益源となる事業のヒントを探ります。

セミナー内容と解説トピック

直近のAI進化の過程や理由を踏まえ、シリコンバレーにおける「ゴールドラッシュ」の実態を解説。

生成AI登場後のビジネス機会の変化や、トレンドである特化型AIエージェントについても詳しく掘り下げます。

また、日本では情報の少ない「Yコンビネーター」についても言及。

シリコンバレーのアクセラレータープログラムであるYコンビネーターは、世界のスタートアップが集結するイノベーションの鏡です。

そこで起きている事象を通して、世界の最先端トレンドの一端を紐解きます。

講師プロフィール：品川 和宏

青山学院大学国際政治経済学部卒業。

株式会社ニコンを経て、マスメディアでの執筆や構成作家として活動。

広報PR分野のコンサルティングやプランニングを手掛ける一方、警察学校でのサイバーセキュリティ研修准講師も務めます。

AIの利点を享受しつつ、人類の創造力をテーマにした執筆活動も展開中。

日本マーケティング学会所属。

講師プロフィール：黒濱 達也

慶應義塾大学総合政策学部卒業。

大学在学中より起業し、上場企業のスタートアップ投資用子会社にてVR領域などへの出資・支援を実行。

担当全社のエグジットを達成した実績を持ちます。

現在は株式会社SFCの代表取締役として、AI領域での新規事業開発や実行支援などのサポートを行っています。

