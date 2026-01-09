車・バイク両用で便利！昌騰有限会社「MAXWIN MUFUシリーズ」

カー用品・バイク用品ブランドMAXWIN（運営：昌騰有限会社）は、配線不要で設置できるMUFUシリーズの車バイク両用ドライブレコーダー『MF-BDVR003-PRO』と『MF-BDVR004』を対象とした新春キャンペーンを実施します。

期間限定でメーカー希望小売価格より最大50％OFFで購入できるお得な機会。

昌騰有限会社「MAXWIN MUFUシリーズ 新春キャンペーン」

キャンペーン期間：2026年1月9日(金)〜2026年1月31日(土)

対象商品：MF-BDVR003-PRO、MF-BDVR004

割引率：メーカー希望小売価格より最大50％OFF

販売ショップ：Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング

MAXWINのMUFUシリーズは、配線工事不要で、装着するだけで即時録画が可能なドライブレコーダーです。

「スマート感知センサー」を搭載しており、カメラ本体の着脱に合わせて自動で電源がオン/オフされる利便性が特徴。

車とバイクの両用が可能で、IP66レベルの防塵＆防水性能を備えているため、ゲリラ豪雨などの悪天候でも安心して使用できます。

今回のキャンペーンでは、前方1カメラタイプと前後2カメラタイプの2機種が対象となります。

MF-BDVR003-PRO（前方1カメラ）

前方1カメラのシンプルモデル。

大容量バッテリーを内蔵し、最大16時間の連続録画が可能です。

200万画素カメラによりFull HD以上の高画質録画を実現しており、全国のLED信号機にも対応しています。

手のひらサイズで持ち運びにも便利。

装着するだけで録画が開始される手軽さが魅力。

車だけでなくバイクのヘルメット等にも装着可能。

MF-BDVR004（前後2カメラ）

前後2カメラを搭載したモデル。

4,000mAhの大容量バッテリーを内蔵し、最大10時間の連続録画が可能です。

こちらも200万画素カメラでFull HD高画質録画に対応し、LED信号機の撮影も問題ありません。

1台で前方・後方の同時録画ができ、万が一の際の状況証拠能力を高めます。

前後同時録画で安心をサポート。

長時間のドライブやツーリングにも対応するスタミナ設計。

配線不要で誰でも簡単に導入できるドライブレコーダーをお得に手に入れるチャンス。

Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングの各公式ショップにて購入可能です。

