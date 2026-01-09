女子プロレスラーでタレント・ジャガー横田の夫で、医師の木下博勝氏が家族ショットとともに、約５年ぶりのテレビ収録を報告した。

９日に自身のインスタグラムを更新し、「おはヨネスケ 昨日は約５年ぶりの、テレビの収録が有りました。クイズ脳ベルｓｈｏｗという番組でした」と明かした。「実はクイズが苦手な僕ですが、昭和の問題が多く答えやすい雰囲気でした」と無事に終えたそうで、「応援で、ジャガーさんとＪＪが来てくれて、久しぶりのフジテレビのスタジオで、テンションＭＡＸでした」とジャガーと息子の大維志くんが見守る様子も公開。

米国から帰国した大維志くんは金髪のロン毛で母にそっくり。フォロワーは「ＴＶですかー すごいですね」「ご家族仲良くて素敵です」「息子さんかっこいいですね どんどんイケメンになってます」「素敵な家族」との声を寄せた。

大維志くんは２４年３月に「マックス時からマイナス２５キロ」と大減量したことを報告して話題に。２５年３月に長野の私立高校を卒業し、金融を勉強するために同８月に渡米。同１２月１８日に帰国していた。