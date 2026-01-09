広島の会沢翼捕手が９日、鹿児島県鹿児島市の烏帽子山最福寺で１０年連続１０回目の護摩行に臨んだ。

今年も約９０分にわたって、高さ最大２・５メートル、最高３００度にもなる火柱と約５０センチの距離で向き合った。熱さに顔をゆがめながらも大声で経を唱え続け、「今年も始まったなと思う気持ちと、気持ち新たにという感じもします。毎年恒例ですけど、自分との戦いで、己に勝つという気持ち。熱いんですけど、そこで引かずにやる気持ちですかね。熱かったですね、今年も」と振り返った。

今季がプロ２０年目。昨季はシーズン開始から終盤まで１軍に帯同し続けるも、２４試合の出場にとどまった。「まだまだ試合に出たいっていう気持ちはあるので。そこの準備だけはしっかりしていきたいなというふうに思います」と力を込めつつ、「若い子が困っていることが多いと思う。そこで手を差し伸べてあげられたらいいかなと思ってます。そこらへんも頭に入れながら、今後のカープのためにも・・・と思ってやっていけたらいいなと思っています」とチーム全体を俯瞰（ふかん）した。

広島は昨季、２年連続Ｂクラスの５位に終わった。新井政権４年目の今季は２０１８年以来８年ぶりのリーグ優勝を目指す。