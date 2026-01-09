新しく塗り直したお気に入りのネイルを紹介するために、撮影をしようとした飼い主さん。そこに愛犬ハスキーさんが乱入してきた結果…。

ツッコミが殺到！面白すぎる衝撃的な光景は記事執筆時点で1227万回を超えて表示されており、19万件のいいね、多くの反響が寄せられることとなりました。

【写真：『ネイル変えました』爪を撮っていたら、ハスキー犬が乱入してしまい…衝撃的な光景】

『ネイル変えました』ハスキー犬が乱入した結果

Xアカウント『@husky_Oto』に投稿されたのは、塗り直したばかりのお気に入りネイル…のはずでした。

ネイル紹介の定番ともいえる指をふんわり折り込んで爪を見せるポージングで撮影をしていたという飼い主さん。

そこにシベリアンハスキー「おとび」くんが乱入する事態となり…思いがけず、手が食べられる瞬間を激写したかのような、衝撃写真が出来上がってしまったというのです。

動じることなく『ネイル変えました セリアのヌーディコーラルの色味が本当に良くて何回も、連続でも構わず使っちゃう』と、あくまでネイル紹介に徹した飼い主さん。

しかし、細かいデザインはもちろんのことヌーディーコーラルの色味よりも伝わってくるのは…おとびくんの歯の白さ…。

衝撃的な光景に1227万表示の大反響

飼い主さんはおとびくんの美しい毛並みをバックにネイル写真を撮影しようとされていた模様。

すると、『やめろやめろ～』とじゃれつくかのように大きく口を開けて寝返りをしたというおとびくん。

そこでたまたま飼い主さんの手がおとびくんのお口の中にすっぽり入ってしまったのだとか。もちろん手を食べられたわけでも、噛まれたわけでもありません。ご安心を。

偶然が生んだ奇跡の瞬間、そして飼い主さんのユーモアセンスが光った投稿には、多くの人々からのツッコミ、驚きや絶賛の声が寄せられることになったのでした。

この投稿には「歯がキレイですね」「ピントがボケてますね、もう少し右に…」「食べられてる方に目がいっちゃうｗｗ」「わかんないわかんないｗ話が入ってこないｗｗ」「エナメル質でキラキラしてとても綺麗ですね！」などのコメントが寄せられています。

わんぱくで甘えん坊なハスキーの男の子

2024年7月18日生まれのおとびくんは、わんぱくで甘えん坊、とっても表情豊かな男の子。飼い主さんと一緒にさまざまな場所へお出かけをしたり、お家で季節行事を楽しんだり。

ご家族に溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすおとびくんの姿は、シベリアンハスキーの魅力やたくさんの癒しを発信し続けています。

