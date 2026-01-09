繁殖犬だったわんこを家族に迎えた飼い主さん。お迎え直後と8か月後では嘘のように表情が変化したようで…？話題の投稿は記事執筆時点で1.9万回再生を突破し「幸せの証ですね」「全然違う…！」「笑顔がかわいい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：悲しげな顔をした『元繁殖犬』を飼った結果→8ヶ月後、表情を比較したら…嘘のような『現在』】

悲しそう…元繁殖引退犬のわんこ

Instagramアカウント「maakohiyoko」に投稿されたのは、ベルジアングリフォンの女の子「わっふ」ちゃんのビフォーアフターです。ベルジアングリフォンは、丸みのあるお顔と大きな瞳が特徴的な鼻ぺちゃわんこ。日本での登録数はわずか数十頭の珍しい犬種です。

わっふちゃんは元繁殖引退犬。2025年4月、5歳のときに投稿主さんに引き取られ家族の一員となったそうです。お迎え当時のわっふちゃんは表情に覇気がなく、チャームポイントの真ん丸つぶらな瞳もどこか愁いを帯びていたといいます。

8か月後…嘘のような変化♡

そんな悲しげな、なにかを諦めたような表情をしていたわっふちゃんですが、8か月経過した現在のお顔はまったく異なるといいます。キラキラとした目には力が宿り、クイッと上がった口角は笑顔そのもの…！『ママに出逢えて幸せ！』そうお顔に書いているかのよう。

リードを付けたことがなかったわっふちゃんも、今ではお出かけ大好き！とびきりのスマイルを見せてくれるそうです。驚くほどの嬉しい変化も、ママからたっぷりの愛情を注がれたからに違いありません。わっふちゃん第二の犬生は、幸せに満ちた日々を送ってほしいと願うばかりです。

こちらの投稿は大きな反響を呼び「表情が全然違う…！」「可愛く穏やかになったね」「ニコニコ♡」などのコメントが寄せられました。

ママと楽しいお出かけ♪

わっふちゃんとママのある日のお出かけ風景が別投稿に紹介されています。おうちにきてからママとたくさんお話をしたわっふちゃん、今では意思疎通もばっちりだといいます。

この日もお出かけの途中、ママに『楽しい？』と聞かれると『サイコー！』と目を輝かせ満開のお花のような笑顔を見せてくれたそう。

『にこにこ見せてー？』との問いかけにも、もちろん満面の笑みで応えるわっふちゃん。8か月前のわっふちゃんからは到底考えられないほど、わんこらしい天真爛漫さを見せてくれるように。これからも、大好きなお出かけで新しい景色をたくさん見てくださいね。

Instagramアカウント「maakohiyoko」には、わっふちゃんのにぎやかな日常が紹介されていますよ。無邪気な笑顔に癒されてくださいね♪

