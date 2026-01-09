お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が8日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。相方である兄・せいじ（55）の「良いところ」を3つ紹介した。

相席スタート・山添寛をマンスリーアシスタントに迎え、この日はゲストにロングコートダディが出演。相方の「良いところ」を3点紹介し、トークが盛り上がっていた。

すると、山添が「恐れ多いんですけど、せいじさんのこん身の（良いところ）1個」とジュニアにせいじの良いところを挙げるよう求めた。

ジュニアは「まずは方程式を覚えられない」と即答。「“このフリやから絶対コレやろ”ができへん。結局、それがコッチが思ってるよりオモロなったなって」と笑いの方程式がせいじには成立しないのが良いところと1つ目を挙げた。

その例として「トークライブ毎月やってるけど、52年兄弟やねんで？“こうなって、こうなって、ほんなら…”って」とジュニアがトークライブでしゃべっていると「いやいや、その時にな…」とせいじが割り込んでくるという。

ジュニアとしては「今もうオチやから、邪魔すなよー」と思っているものの「結果、俺がスムーズにオチ言ってた85点より上回る120点になる。今からオチ言う。それも身内がやで？身内が今からオチ言うの遮って、ちょっと間違った情報言う」とトークの邪魔をしたせいじの方が笑いを持って行くと語った。

そして、2つ目として「タグを見ない。皆、一緒」と人を肩書きで判断しない点を挙げ「ここ（胸元）にバッジ付けてようが、段ボール被ってようが一緒」と誰に対しても接し方が変わらないとした。

その上で、3つ目として「そんな感じやのに、ちゃんと炎上して、ちょいテンション下がってる」と笑い、兄・せいじをイジっていた。