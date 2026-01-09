昨年12月に死去した初代林家三平さんの妻で林家正蔵（63）の母・海老名香葉子（えびな・かよこ、本名嘉代子＝かよこ）さん（享年92）のお別れの式が9日、東京都台東区の寛永寺輪王殿で行われた。落語家の林家たい平（61）が式終了後、囲み取材に応じた。

「まだ実感が湧いていないのが正直な気持ち」と吐露。「僕のことは最後まで本名で呼んでくれていました。“田鹿”とか“田鹿くん”って呼ばれていたので、今もねぎしに行けば“田鹿来たの？”って言ってくれる声が聞こえます」と明かした。

香葉子さんについて「僕にとっては恩人ですね」と話した。下積み時代に香葉子さんにお供して全国を回ったといい、「おかみさんから“うちのお父さんはこういう時、こうだったわよ”とか（言われた）。おかみさんからたくさん大師匠の話を聞きましたので、大師匠には会ってないけど、おかみさんから大師匠・三平の生き方を学ばせてもらった」と振り返った。

香葉子さんは海老名家で住み込みで修行するたい平を励まし続けたという。「逃げ出したいと思うことが時々ありましたけど、2人きりになって、“あんたは頑張れるから今やめたらダメよ。頑張りなさい”ってずっと僕を励まし続けてくれたのはおかみさんです」と明かし、「おかみさんがいなかったら林家たい平という落語家はいないと思っています」と感謝した。

「屋上で家庭菜園を作らせていただいていた。“野菜を見てきます”って言って屋上で泣いたりしていたら、おかみさんが非常階段を上がってきれくれて、屋上の畑のところでずっとぎゅっと抱きしめてくれて、“頑張れ頑張れ”とひたすら励ましてくれた。あれがなかったら途中でやめてしまっていた自分がいたかなと思います」と続けた。

「思いを受け継いでといったら何ですけど、たくさんの人を笑顔にする仕事をこれからも一生懸命頑張りますので、見守っていてくださいと話しました」と明かした。

香葉子さんは1933年生まれ、東京都出身。52年に初代林家三平さんと結婚。三平さんの死後、45年にわたって一門の存続に尽力した。個人事務所「ねぎし事務所」の代表取締役を務め、95年には三平さんゆかりの品を展示する「ねぎし三平堂」をオープンした。また、自身の戦争体験から、執筆活動を通じて平和の訴えを続けた。長男は九代目林家正蔵、次男は二代目林家三平。長女の美どり、次女の泰葉も芸能界で活躍している。美どりの夫は俳優の峰竜太。