「東京ダービー」（９日、平和島）

熊倉幹太（２３）＝東京・１３７期・Ｂ２＝が通算２５走目となった最終日の前半２Ｒで白星。６コースまくりでデビュー初１着を飾った。

後半の６Ｒを控えているため、水神祭は６Ｒ終了後を予定していたが、その６Ｒで熊倉を含む４艇の集団Ｆが発生。単勝と２連単以外が不成立となり、総売上額３０３２万４９００円の約９９・７％にあたる３０２４万７９００円が返還となった。

それでも水神祭は予定通りに行われた。レスキュー艇でファンの前に向かい、水面へドボン。多くの仲間やファンに拍手で祝福されたが、熊倉自身はやや複雑な表情を見せていた。

その後は「本当にすみませんでした」と関係者に謝罪をしつつも、表彰式が行われ、多くの先輩選手に囲まれつつ笑顔で写真撮影。「ボートレーサーは５年間目指し続けてようやくなれました。浜野谷憲吾（東京）さんを始めとする憧れの先輩に囲まれて祝っていただいて幸せです。今節は本当にいろいろ勉強になりました。これからの目標は事故を起こさないことだけど、これを糧にして今後も頑張ります」とさらなる活躍を約束していた。