7人組アイドルグループ「なにわ男子」の大西流星（24）が9日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。グッズ制作で気を付けているポイントを明かした。

同グループでグッズ制作を担当しているという大西は「コンサートグッズをジュニア時代から作らせていただいてる」と話した。「今までにないようなグッズを作ろうと思って、いろんなグッズを作ってて、例えば指人形とか」と、メンバーを模したキャラクターの指人形が登場すると、スタジオでは「かわいい〜」との声が上がった。

大西は「2年ぐらいかけて作りました。めちゃくちゃ時間が掛かるんです。形が全員違うので」と説明すると、「2年は掛かりすぎ」とツッコまれたが、番組MCの「ハライチ」澤部佑は「何個も案件を抱えながらでしょ？」とフォローした。

用途については「（ファンがライブで）つけてくれてたりとか、ちっちゃい子供が遊んでくれたり、いろんな使い方がある」といい、そのアイデアは「ガチャガチャしに行ったりとか、身の回りの物とか」から生まれるそう。「実家に帰った時に、昔これで遊んだなみたいな。それこそ指人形はそうですね。常にアンテナを張ってます」と話した。

そして澤部の相方・岩井勇気から「何が一番売れるんですか？」と聞かれると、大西は「最近で言うと身に着けられる物、ストラップにできる物とかはファンの人も持ち歩きやすいですし、ぬいぐるみもいっぱい出てますね」と他グループのグッズもチェックしている様子。

またキーホルダー状のキャラクターグッズ「めじるしチャーム」が紹介されると、共演者からは「ペットボトルとかに付けるやつ」との声が。大西が「傘とか、“自分の”って分かりやすいように、こういうのも作りました」と胸を張ると、澤部は「これは売れるわ」と感心していた。