個人事務所の資金・約４３億４０００万ウォン（約４億３４００万円）を横領した罪で、懲役２年・執行猶予４年が言い渡された韓国女優のファン・ジョンウム（４１）が最近、該当事務所が韓国では必須条件とされている大衆文化芸術企画業に登録していないことが判明し謝罪したと９日、現地メディアのスポーツトゥデイなどが報じた。

記事によると、ファン・ジョンウムは「私が代表を務めるフンミンジョンウム・エンターテインメントは個人事務所で、これまで所属していたＹ．ＯＮＥエンターテインメントから、大衆文化芸術業に関する各種業務委託を受けて来た」「そのような理由で、フンミンジョンウム・エンタが所属俳優である自身を対象に、直接マネジメント業務などの大衆文化芸術企画業を行った事実はないと判断し、別途登録は必要ないと考えていた」と、未登録であった理由を説明したという。

しかし「法的に、安定した手続きを整えることが望ましいと判断した」と気持ちを改めたとし「昨年１１月から大衆文化芸術企画業の登録手続きを行い、私も１１月５日に登録に必要な教育課程を全て履修した」と伝え、間もなく手続きが完了する予定だと明かしたという。

そして、今回の事態を「全ては私の認識不足により発生した事案。ファンの皆さまには、広い心で理解してほしい」「どんな理由であれ、ファンの皆さんにご心配をおかけしたことを心より謝罪する」と伝えたとした。