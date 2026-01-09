¡Ø´°Á´Ì©Ãå!È¢º¬±ØÅÁ¡Ù·ãÆ®¤ÎÉñÂæÎ¢¤È¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤ËÇ®»ëÀþ¡áÇ¯ËöÇ¯»Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈÃíÌÜÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°
»ëÄ°¥Ç¡¼¥¿¤òÆÈ¼«¤Ë¼èÆÀ¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ëREVISIO¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤¬¤ï¤«¤ë¡ÖÃíÌÜÅÙ¡×¤ÎÇ¯ËöÇ¯»ÏÈÖÁÈ¥é¥ó¥¥ó¥°(12·î22Æü¡Á1·î4Æü)¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ù¤Ë¼ç±é¡¢¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÂçÀôÍÎ
¡û¡ØË¿Ã·»Äï!¡Ù´üÂÔÄÌ¤ê¤Î¹â¿ôÃÍ
º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢1·î4Æü¤Ë½é²óÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï!¡Ù(NHK)¤¬¡¢¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ¼ó°Ì(72.2%)¤È¤¤¤¦´üÂÔÄÌ¤ê¤Î¿ôÃÍ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£ ÃçÌîÂÀ²ì±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¾®°ìÏº¤¬¡¢Ùæ¤á»ö¤òÁÐÊýÇ¼ÆÀ¤Î¡ÖWIN-WIN¡×¤Ç¼ý¤á¤ëËÁÆ¬¥·¡¼¥ó¤¬¸½Âå¼Ò²ñ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤â½Å¤Ê¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼Ê±¤¹¤ë·»¡¦½¨µÈ¤Î¤ªÄ´»Ò¼Ô¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¶¸µ¤¤ä¡¢ºî¶È°÷¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ËÊ¶¤ì¹þ¤à¾®·ª½Ü¤Î¿®Ä¹¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤ÎÀï¹ñÁü¤òÊ¤¤¹»Â¿·¤Ê±é½Ð¤âÏÃÂê¤Ë¡£¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤µÓËÜ¤ÈÇÐÍ¥¿Ø¤ÎÇ®±é¤¬³ú¤ß¹ç¤¤¡¢Àï¹ñ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¿·¤¿¤Ê·æºîÃÂÀ¸¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥ó¥¥ó¥°Á´ÂÎ¤òÐíâ×(¤Õ¤«¤ó)¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤ª¤Ä¤«¤¤¿·½ÕSP¡Ù(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤ä¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¡Ù(Æ±)¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÀµ·î¤ÎÅ´ÈÄ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ¡¦¥³¥¢ÁØ¤È¤â¤Ë½çÅö¤Ë¾å°Ì¤Ø¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ç¯Ëö¤ÎÉ÷Êª»í¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ï¡¢ÌðÂô±ÊµÈ¤ä¾¾ÅÄÀ»»Ò¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½¸·ë¤Ç»ëÄ°Î¨¤Ï¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃíÌÜÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¥³¥¢7°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£ ¤³¤ì¤ÏÊüÁ÷»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃíÌÜÅÙ¤¬¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Î¿Í¤Î¤¦¤Á²èÌÌ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿³ä¹ç¡×¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤Ç²ñÏÃ¤ä¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¸«¤ëÇ¯ËöÆÃÍ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡¢¿ôÃÍ¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤À°ì°ø¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤¬»ý¤Ä½Ö´ÖÅª¤ÊÇ®ÎÌ¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¯¡¢¤ä¤Ï¤ê¹ñÌ±Åª¹Ô»ö¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï·òºß¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥³¥¢»ëÄ°ÁØ¥é¥ó¥¥ó¥°
¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ¥é¥ó¥¥ó¥°
¡û½é½Ð¤·±ÇÁü¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ò¤¯¤®¤Å¤±¤Ë
¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ¤Ç2°Ì¡¢ÃíÌÜÅÙ69.3%¤È¤¤¤¦¹â¤¤¿ôÃÍ¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤ÎÉüÏ©¥´¡¼¥ë¤«¤é¤ï¤º¤«7»þ´Ö¸å¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø´°Á´Ì©Ãå!È¢º¬±ØÅÁ¡Ù(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¡£¥³¥¢»ëÄ°ÁØ¤Ç¤â8°Ì(61.0%)¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªÀµ·î¤Î¹ñÌ±Åª¹Ô»ö¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤¬²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤ÎºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢ÁíÀª204Âæ¤Î¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¥ì¡¼¥¹¤ÎÎ¢Â¦¡¢ÆÃ¤Ë³Æ¥Á¡¼¥à¤Î±¿±Ä´ÉÍý¼Ö¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡Ö´ÆÆÄ¥«¥á¥é¡×¤Î½é½Ð¤·±ÇÁü¡£¾¡Éé¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤Ë¤ª¤±¤ë»Ø´ø´±¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÈ¿±þ¤ä¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÂ©¸¯¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë±ÇÁü¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ò¤¯¤®¤Å¤±¤Ë¤¹¤ëÇ÷ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢5¶è¤Ç¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¡¦¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê¤Î·ãÁö¥·¡¼¥ó¡£Á°¤ò¹Ô¤¯Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Î¡È»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡É¹©Æ£¿µºîÁª¼ê¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Â¾Âç³Ø¤Î´ÆÆÄ¤¿¤Á¤¬¡Ö»³¤Î²øÊª¤À¤Ê¡×¡ÖÃµÄå¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÏMC¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤ÈËÜÅÄÍã¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¤ÎÂçÀôÍÎ¤¬ÅÐ¾ì¡£º£½©ÊüÁ÷Í½Äê¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤òÀ¸È¯É½¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÂç¤¤¯Ê¨¤«¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤·¤Æ¹õÅÄÁª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢¡ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ç®ÎÌ¤Î¹â¤¤¥³¥á¥ó¥È¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£
¥ì¡¼¥¹¤Î¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤ÌÃæ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î·ãÆ®¤ÎÉñÂæÎ¢¤È¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤¬¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¹â¤¤ÃíÌÜÅÙ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¥æ¡¼¥â¥¢¤òËº¤ì¤Ê¤¤¶õµ¤´¶¤ÇÌ¥Î»
¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ¤Ç3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢TBS¤Î´°Á´¿·ºîSP¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡½Á´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡½FAKE/TRUTH¡Ù¡£2023Ç¯¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Çå«¤ò¿¼¤á¤¿Ê¡»³²í¼£¤ÈÂçÀôÍÎ¤ÎºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¤¬¡¢2025Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤ËºÆ¤ÓÆüËÜ¤ÇÆñ»ö·ï¤ËÄ©¤ó¤À¡£
Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ÉðÁõ½¸ÃÄ¤ËÀêµò¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤¤¤¦¶ÛÇ÷¤ÎÌ©¼¼¶õ´Ö¡£¡Ö¿ÈÂå¶â10²¯¥É¥ë¡×¤È¤¤¤¦Ë¡³°¤ÊÍ×µá¤Ë²Ã¤¨¡¢Åìµþ¤Ç¤ÎÇúÇËÍ½¹ð¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥Æ¥í»ö·ï¤¬ËÖÈ¯¤¹¤ë¡£
µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº±é¤¸¤ëÁíÍýÂç¿Ã¤ä¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚÊ±¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¿Í¼Á¤È¤Ê¤ë¶Ë¸Â¾õÂÖ¤ÎÃæ¡¢Á´ÌÕ¤ÎFBIÁÜºº´±¡¦³§¼Â¤È·º»ö¡¦¿´ÂÀÏ¯¤Î¤¢¤¦¤ó¤Î¸ÆµÛ¤¬»î¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ï°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£
º´µ×ÎÉÌò¤ÎµÈÅÄÍÓ¤é¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢FBIÁÜºº´±Ìò¤Î¥í¥¦¥ó¤äSnow Man¤Î¸þ°æ¹¯Æó¤é¹ë²Ú¥²¥¹¥È¿Ø¤â²Ú¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
X(Twitter)¤Ç¤Ï¡Ö³§¼Â¤µ¤ó¤È¿´ÂÀÏ¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¤Î¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë³Ý¤±¹ç¤¤¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ¤³¤ì¤¾¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡×¡Ö´üÂÔ¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤ëÌÌÇò¤µ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÃæ¤Ë¤â¥æ¡¼¥â¥¢¤òËº¤ì¤Ê¤¤ËÜºîÆÃÍ¤Î¶õµ¤´¶¤¬¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±»þ´ü¸ø³«¤Î±Ç²èÈÇ¡ØFIRST LOVE¡Ù¤ÏÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤ØÉâ¾å¤·¡¢Á°½µÈæ129%¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¿¤Ó¤òµÏ¿¡£Âç¤ß¤½¤«¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¤Ï¼çÂê²Î¡ÖÌÚÀ± feat. °ðÍÕ¹À»Ö¡×¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤È±Ç²è¡¢²»³Ú¤¬Ï¢Æ°¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¤¬ÁÕ¸ù¤·¡¢ºîÉÊÁ´ÂÎ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê
¥³¥¢»ëÄ°ÁØ¤Ç3°Ì(63.9%)¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥ë¥ÈÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù(TBS)¤Î90Ê¬SP¡£¥À¥¤¥¢¥ó¡¦ÄÅÅÄÆÆ¹¨¤¬ÃµÄå¤ËÊ±¤·¤Æ»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ëÌ¾Êª´ë²è¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤Î´°·ëÊÔ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
Êª¸ì¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢Á°²ó¤Î¡ÖÅÅµ¤¥¤¥¹¥²¡¼¥à¡×¤Ç·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤¬»àË´¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾×·â¤ÎËë³«¤±¤«¤é¡£º£²ó¤Ï²ò·è¤Î¸°¤òµá¤á¤Æ¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤Ç100Ç¯Á°¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤ËÉÔ»þÃå¤·¤ÆÂç±öÊ¿È¬Ïº¤«¤é¥¨¥ì¥¥Æ¥ë¤ò¼Ú¤ê¤Æ½¼ÅÅ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢SF±Ç²è´éÉé¤±¤ÎÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤â»ëÄ°¼Ô¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¡¢ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤È100Ç¯Á°¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Íý²Ö¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¬¥Á¥¥¹¡×¥·¡¼¥ó¡£¸ý¥²¥ó¥«¤«¤éÂîµåÂÐ·è¤ò·Ð¤Æ¡¢¾¡Íø¤ÎÀª¤¤¤Ç¿°¤ò½Å¤Í¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ï¡¢X¤Ç¤â¡Ö¤¨¤§¤§¤§¤Ã! ¥Þ¥¸¤Ç?¡×¡ÖÄÅÅÄ¥¥¹¤·¤Æ¤ë¤ä¤ó!!!!!¡×¤È¶Ã¤¬¤¯¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢Ã±¤Ê¤ë¥É¥Ã¥¥ê¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬ËÜ´ë²è¤Î¿¿¹üÄº¡£»ö·ï¤Î¿¿Áê¤Ï¡¢»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿°¦Áþ¤¬¸òºø¤¹¤ë¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÀÚ¤Ê¤¯¤â¶¸µ¤¤¸¤ß¤¿·ëËö¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡¦Ìðºî·ó¤â¡ÖÌµÂÌ¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬°ì¤Ä¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈµÓËÜ¤òÀä»¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Âè2ÏÃ¤ÎÈÈ¿ÍÌ¾¤¬²È·Ï¿Þ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²áµî²ó¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ëåÌÌ©¤ÊÉúÀþ¤â»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Ð¤¤¤È¹Í»¡Í×ÁÇ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë¡Ø¿å¥À¥¦¡Ù¤é¤·¤¤¹½À®ÎÏ¤¬°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¡ØÎ¹¥µ¥é¥À¡Ù¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë
¥Ë¥å¡¼¥¹¤äÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤ò½ü¤±¤Ð¡¢Ä«¤Î»þ´ÖÂÓ¤«¤éÍ£°ì¤Î¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤¬¡ØÄ«¤À!À¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡Ù(ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï)¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÆÃÈÖ¤¬¤Ò¤·¤á¤¯Ìë¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÂÓ¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÀÊ´¬¤¹¤ëÃæ¡¢ÅÚÍËÄ«¤ÎÄêÈÖÈÖÁÈ¤¬¥³¥¢»ëÄ°ÁØ¤Ç10°Ì(59.3%)¤Ë¿©¤¤¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
º£²ó¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¼Ô¤Ç¤¢¤ëÇÐÍ¥¡¦Æ£ÌÚÄ¾¿Í¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Û¥Î¥ë¥ë¥Þ¥é¥½¥ó2025¡×¤Ø¤Î½éÄ©Àï´ë²è¡£¿ÍÀ¸½é¤Î¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ê¤¬¤é¡¢4»þ´Ö23Ê¬16ÉÃ¤È¤¤¤¦¹¥¥¿¥¤¥à¤Ç´°Áö¡£¡ÖÈÖÁÈ¤ÇÌ©Ãå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¼¤á¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥´¡¼¥ë¸å¤Ë¤Ï¡ÖÆóÅÙ¤ÈÁö¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾Ð´é¤ÇÀë¸À¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤ÁÇ´é¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÎ¹¤Ç¤Ï¹â¶¶¸÷¿Ã¤¬Åß¤ÎÀÐÀî¸©¡¦¶âÂô¤òÃµË¬¡£¡Ö¶á¹¾Ä®»Ô¾ì¡×¤Ç¤Î½Ü¤ÎÌ£³Ð¤ä¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡ÖÏÂ¤Î¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¥å¡×¤Ç¤ÎìÔÂô¤Ê¥«¥ËÎÁÍý¤Ê¤É¡¢Ç¯Ëö¤é¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤Ê±ÇÁü¤â»ëÄ°¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤¿¡£
¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÄ«¤ÎÎ¹¾ðÊó¤È¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¥¬¥ÁÄ©Àï¤È¤¤¤¦Ç®ÎÌ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ä«¤ÎÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ°ÛÎã¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をいちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内延計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。
