とうあ、ビキニ姿で南国リゾート満喫「オーラすごい」「神々しい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/09】モデルのとうあが1月8日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿を公開した。
【写真】23歳YouTuber「破壊力すごい」ホルターネックビキニ姿
とうあは「2026初旅行はフィジー」と南太平洋のリゾート地であるフィジーを訪れたことを報告し、複数枚の写真を投稿。美しいスタイルが際立つ赤のホルターネックビキニを着用したショットを披露した。
また、アニマル柄がデザインされたビキニ姿の写真も載せていた。
この投稿に、ファンからは「破壊力すごい」「さすがです」「神々しい美しさ」「オーラすごい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆とうあ、美スタイル輝くビキニショット披露
◆とうあの投稿に「オーラすごい」と反響
