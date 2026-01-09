とうあ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/09】モデルのとうあが1月8日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿を公開した。

【写真】23歳YouTuber「破壊力すごい」ホルターネックビキニ姿

◆とうあ、美スタイル輝くビキニショット披露


とうあは「2026初旅行はフィジー」と南太平洋のリゾート地であるフィジーを訪れたことを報告し、複数枚の写真を投稿。美しいスタイルが際立つ赤のホルターネックビキニを着用したショットを披露した。

また、アニマル柄がデザインされたビキニ姿の写真も載せていた。

◆とうあの投稿に「オーラすごい」と反響


この投稿に、ファンからは「破壊力すごい」「さすがです」「神々しい美しさ」「オーラすごい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】