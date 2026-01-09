＝LOVE高松瞳、姉との手作りクッキー公開「クオリティ高い」「売り物レベル」と反響
【モデルプレス＝2026/01/09】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）の高松瞳（※「高」は正式には「はしごだか」）が1月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。手作りクッキーを公開した。
【写真】イコラブメンバー「売り物レベル」種類豊富な手作りクッキー
高松は「お姉ちゃんとクッキー作った」とつづり、2枚の皿に並べられた手作りクッキーを前に笑顔を見せる写真を投稿。格子状の模様が入ったハートの形をしたものやチョコがかかったふっくらとしたものなど本格的な仕上がりのクッキーを披露した。
この投稿に、ファンからは「愛情込めて作ったのが伝わってくる」「盛り付けもすごく可愛い」「器用で尊敬する」「クオリティ高い」「売り物レベル」「幸せすぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
