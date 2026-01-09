元ばんばんざい流那、育児中のすっぴん姿話題「ありのまますぎる」「綺麗」
【モデルプレス＝2026/01/09】元3人組クリエイター・ばんばんざいのるな（流那）が1月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。すっぴんで愛娘と過ごす姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】23歳美人インフルエンサー「ありのまますぎる」衝撃すっぴん姿
流那は「今日はメイクできませんでした」と綴り、メイクを施していない無防備な素顔を投稿。透明感溢れる美肌を披露した。
また、娘が野菜の玩具を運んできてくれる様子を明かし、「ジャガイモばっかり持って来てくれるんやけどなんでw 他にも可愛い野菜めっちゃあるのに」とコメント。おもちゃのジャガイモを手に、娘と密着して微笑む幸せいっぱいの親子ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「綺麗」「ありのまますぎる」「すっぴんでこのクオリティは凄い」「メイクしてなくても可愛い」「微笑ましい」「尊い2ショット」との声が寄せられている。
流那は、2024年8月に元5人組クリエイター・ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブーのはんくんとの結婚を報告し、同年12月には第1子の妊娠に伴い、2024年末をもってばんばんざいを卒業することを発表。2025年7月2日に第1子となる女児を出産したことを伝えている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆流那、育児中のすっぴん近影を披露「今日はメイクできませんでした」
◆流那の投稿に反響
