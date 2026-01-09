櫻坂46石森璃花、実家で撮影した祖父母の姿公開「理想の夫婦像」「幸せな空間」と反響
【モデルプレス＝2026/01/09】櫻坂46の石森璃花が1月8日、自身のInstagramを更新。祖父母の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】櫻坂46メンバー「理想の夫婦像」祖父母の仲睦まじい姿
石森は「実家に少し帰りました」と添え、室内に並んで座る祖父母の仲睦まじい後ろ姿が収められた写真を披露。「『もっと2人で近づかないと良い写真にならないよ』って言うおじいちゃん」「『あなたがいうならそうね〜』って言うおばあちゃん」と2人のやりとりを紹介し、「かわいかった」とつづっていた。
また、石森がソファーの前でリラックスした表情を見せる写真なども投稿していた。
この投稿に、ファンからは「ほっこりする」「素敵なご夫婦」「幸せな空間」「理想の夫婦像」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
