¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÌð¸ý¿¿Î¤¤¬£¸Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¾åÅÄ¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡×¤Ç¡¢¥â¡¼Ì¼¡£»þÂå¤Ë¼«Ê¬¤Î¸ÄÀ¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ò¤Í¤ê½Ð¤·¤¿ÀÖÌÌ¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬¹õÎò»Ë¤òÀîÌø¤ÇÈäÏª¡£Ìð¸ý¤Ï¡Ö¸ÄÀ¤Ê¤·¡¡¥ª¥¤¥é¤È¸Æ¤ó¤Ç¡¡¸ÄÀ¤À¤¹¡×¤ÈÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÊÝÅÄ·½¤äÈÓÅÄ·½¿¥¤¬£Í£Ã¤¿¤Á¤«¤é¤¤¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¼«Ê¬¤«¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¡Ö£Í£Ã¤ËÍê¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡£¼«Ê¬¤Ç²¿¤«¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥ª¥¤¥é¡Ù¤Ã¤Æ¡£µÞ¤Ë¤Ç¤¹¡×¤È¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥ª¥¤¥é¡×¤È¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·è°Õ¤·¤¿¼¡¤ÎÆü¤«¤éÆÍÁ³¡Ö¥ª¥¤¥é¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¼þ¤ê¤Ï°ì²ó¸Ç¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¤Ã¤Æ¡×¤È¼þ°Ï¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤Î¡Ö¥ª¥¤¥é¡×¸Æ¤Ó¤Ï¡Ö£²Ç¯¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¡Ö¥ª¥¤¥é¡×¸Æ¤Ó¤Ï¤Ê¤¼¤ä¤á¤¿¤Î¤«¡£Ìð¸ý¤Ï¡Ö¡Ø¥ª¥¤¥é¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò¤À¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¾åÅÄ¿¸Ìé¤é¤Ï¡Ö¥À¥»¤§¡×¤ÈÂçÇú¾Ð¡£Ìð¸ý¤â¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ø»ä¡Ù¤ËÌá¤·»Ï¤á¤¿¡£ËÜÅö¤ËÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÅºäÂçËâ²¦¤Ï¡Ö¡Ø¥ª¥¤¥é¡Ù¤ò¤ä¤á¤¿Æü¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Ìð¸ý¤ÏÌÀ³Î¤ÊÆü¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡Ö¤³¤Î´ÖÄÔ¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡ØÌð¸ý¤µ¤ó¡¢¥ª¥¤¥é¤Î¥ä¥á»þ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÇº¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Ï¥Ð¥ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£