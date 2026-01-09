フリーアナウンサーの新井恵理那さんが9日、自身のインスタグラムを更新。家族で過ごした沖縄旅行の思い出を綴りました。

【写真を見る】【新井恵理那】家族で沖縄旅行「ビキニなんてもう着ることないと思ってたけど、お揃いになるなら…と着ちゃいました！」





新井さんは「ビキニなんてもう着ることないと思ってたけど、お揃いになるなら…と着ちゃいました！」と書き出し、子どもとお揃いのビキニの水着姿で、デッキチェアに腰をかける画像をUP。「むちむちbody!気分あがりました」と高揚した気持ちを投稿しました。









子どもとお揃いの水着について、新井さんは「【見つけやすい】という理由で家族でリンクコーデにすることが多いのですが、特に水着はお揃いだといいなと感じました」と、その理由について明かしています。









また、美ら海水族館でも、子どもとお揃いコーデ。紅白のボーダー柄の服を着用し、「センネンダイという紅白の魚ともリンクしてて縁起良い感じ 笑」と、笑顔の新井さんと3ショットの画像を添えました。









そして、「舟で珊瑚を見に行ったり、イルカやリクガメとの触れ合いもできたり、琉球衣裳で記念撮影できたり、子どもたちが小さくても楽しめる要素がたくさんあってありがたかったです!」と投稿。家族で過ごす沖縄の旅を満喫したようです。









この投稿にフォロワーからは、「親子でビキニ 可愛い〜」「とてもお似合いです」「リラックスして楽しそう」「微笑ましい写真ありがとー」といった反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】