¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤ÎÊè»²¤ê¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¡É¥¾¥Ã¤È¤·¤¿¡É½ÐÍè»ö¤ò¹ðÇò
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¥Ø¥Ö¥óÌò¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ê34¡Ë¤¬9Æü¡¢Æ±¶É¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ15Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ìò¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®ÀôÈ¬±À¤ÎÊè»²¤ê¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ë¡Ö¥¾¥Ã¤È¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤¬¿Ê¤àÌÀ¼£¤òÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£
¥Ð¥¹¥È¥¦¤ÏÄÌÌõ¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î²ñÏÃ¤òÆüËÜ¸ì¤ÇÂÐ±þ¡£ÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤ó¤Ç10Ç¯¤È¤¤¤¤¡Ö¤Û¤ÜÆÈ³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¿ôÇ¯Á°¤Ë¤âÆüËÜ¸ì³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¤¿¤áÍèÆü¤·¡¢³Ø¹»¤Ï¿·Âçµ×ÊÝ¡¢½»¤Þ¤¤¤ÎµòÅÀ¤ÏÃÓÂÞ¤Ë¹½¤¨¤¿¤³¤È¤ò²óÁÛ¡£¡Ö¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤µ¤ó¤¬¿·Âçµ×ÊÝ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Êè¤ÏÃÓÂÞ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±¿Ì¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¶öÁ³¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ä«¥É¥é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±½Ð±é¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÎÊè¤Ø¤Ï2ÅÙË¬Ìä¤·¡ÖºÇ½é¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤µ¤ó¤Îµö²Ä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢²Ö¤ò¶¡¤¨¤Æ¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÏÃ¤ò¸ì¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤È¡×¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¤¹¤°¤Ë²ã¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¿ôÆü¸å¤Ë¥Ï¡¼¥ó¤ÎËÜ¤òÆÉ¤à¤È¡Ö¡ØËÍ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é²ã¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£Êè»²¤ê¤ÇÍ§Ã£¤ò»É¤·¤¿¤¤¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£¥¾¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÎÊè¤Ç²ã¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¿Ì¤¨¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ÇîÂ¿²Ú´Ý¤¬¡Ö»ä¤âº£¥¾¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È¡¢¥Ð¥¹¥È¥¦¤Ï¡Ö¤½¤Î²ã¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤µ¤ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»É¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤Ã¤Ý¤¯µö²Ä¤â¤é¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£²Ú´Ý¤¬¡Ö¡Ê²ã¤ò¡Ë¤¿¤¿¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤¤¡ª»¦À¸¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£