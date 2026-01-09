高橋ひかる、役作りで明るめヘアに 座長・松田龍平は「雲みたいな人」
俳優の松田龍平、高橋ひかる（高＝はしごだか）が9日、東京・テレビ朝日で行われた同局系金曜ナイトドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』（毎週金曜 後11：15）制作発表記者会見に登場した。高橋が、本作の企画段階から参加したという松田の座長ぶりを明かした。
【集合ショット】楽しそう！笑顔をみせる松田龍平＆高橋ひかるら
本作は田舎の温泉街を舞台に、松田演じる“探偵兼発明家”一ノ瀬洋輔に舞い込むちょっと奇妙な依頼を、奇想天外な方法で解決するという“ゆるさ”満載、だけど時に笑えて涙する、心が温まる物語。きょう9日午後11時15分からスタートする。
同局系ドラマで初主演を務める松田は、本作の企画段階から参加。「ミステリーだったら探偵ものがいい」という松田の発案から企画がスタートし、『モヒカン故郷に帰る』（2016年）、『0.5の男』（2023年）に続き脚本・監督の沖田修一氏が3度目のタッグを組んだ。
愛想もなければ口も悪い、商店「フレッシュマート酒井」の看板娘・酒井あおいを演じる高橋は、明るい髪の役を演じるのは初めてだという。松田との共演について聞くと「あんまり松田さんとのシーンがなくて、共演するときは毎回緊張してたんですよ。でも、自然と肩の力が抜けるような、ふわふわしているような、雲みたいな方。テンション感が変わらず、落ち着いた凪のような方でした」といい、共演時には「ゲームの話をしていました（笑）」と明かしていた。
会見にはほか、大倉孝二、水澤紳吾、片山友希、光石研も登場した。
