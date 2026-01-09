J3福島に期限付き移籍で新加入した元日本代表FW三浦知良（58）が9日、都内で入団会見に臨んだ。

カズは冒頭、「今回、福島ユナイテッドFCに入団が決まりとても興奮しています。また、ここでチャレンジできることを幸せに思っています」と語った。

5年ぶりのJ復帰となる福島入団を決めた経緯について「まず、Jリーグ、J3でプレーできること。JFLでプレーしていて、チームが昇格しない限りJの舞台に戻れないだろうなと思っていた中でオファーをいただきました。福島ユナイテッドFCの熱い気持ち、チームのコンセプト、やっているサッカー、練習できる環境が他のチームより上回っていたので決めました」と説明した。

背番11で迎えるプロ41年目。2月には59歳に。「情熱はやればやるほど増してくる。年を重ねて、（今年で）59（歳）になるけど情熱は増しているんじゃないかなと思います」と熱い想いを吐露した。

「厳しい戦い、厳しい挑戦になると思うんですけど、これまでのサッカー人生の中でずっとやってきて、凄く楽しかったし充実感もあったし、プレーするということは苦しいこと厳しいこともある。そこが、やりがいのある仕事かなと思います。これからもコツコツと1日1日を大切にやっていけたらなと思います」

「戦力としてチームの勝利に貢献したい。選手として試合に出て活躍したい思いがありますので、そこに向けていい準備をしてきたい」

「毎年毎年同じなんですけど、1分1秒でも長くピッチに立ちたいなと思っています。それだけです」と決意を口にした。