J3福島ユナイテッドへの期限付き移籍を発表していた、元サッカー日本代表の三浦知良（58）が9日、都内で入団会見を行った。10⽇以降にチームに合流予定で、移籍期間は6月30日まで。

「入団が決まり、とても興奮しております。またここでチャレンジできることを幸せに思います」と率直な思いを口にした三浦。横浜FC以来5年ぶりのJリーグ復帰で、初のJ3クラブへの所属となる。「福島ユナイテッドの関係者の皆さんの熱い気持ちだったり、チームのコンセプト、そして練習する環境全てが他のチームよりも上回っている」と2月には59歳になり、プロ41年目を迎えるキングは新天地に福島を選んだ。

背番号は長年背負ってきた“キングカズ”代名詞の「11」に決まり、「情熱に関してはやっぱりやればやるほど増してくるなと。年を重ねて今度59歳になりますけど、情熱は本当に増してる」と闘志を燃やし続ける。

さらに最初に福島からきたオファーがまさかの“ショートメッセージ”だったと明かした三浦。「いろんなことが書いてあって、『福島ユナイテッドでプレーしてもらえないか』っていう文面があったんですけど、最初意味がちょっとあんまりわからなくて。本当にこれはオファーなのかなと思って、仲の良い信頼できる人間に見てもらって。疑ってましたね、でもオファーでした（笑）」。

会見に同席した小山淳代表取締役CEOは、「まずカズさんに悩ましちゃって申し訳なかった」と謝罪。「とにかく私が経営するチームでプレーしていただきたいと思ってましたので、3年間連絡を取らなかったものですから、その中で突然電話も失礼かなと思って、それでショートメールにさせていただきました」と経緯を説明した。

三浦は昨季、JFLのアトレチコ鈴鹿で8試合に出場したがノーゴールにとどまり、2022年以来得点なし。Jリーグでは、自身の最年長ゴール記録となるJ2（横浜FC所属）で記録した50歳14日（2017年）以来ゴールから遠のいている。次シーズンへ向けて「今でも楽しさや充実感はあるんですけど、でもプレーをすることが苦しいこともありますし、厳しいこともあるし。やりがいのある仕事かなと思いますし、ここまでやってきたようにこれからもコツコツと1日1日を大切にやっていけたらなと思います。そして、その結果ピッチの上に立てたら」と意気込んだ。

■三浦知良（みうら・かずよし）

1967年2月26日生まれ、58歳。静岡県静岡市出身。177cm・72kg FW

15歳で単身ブラジルにわたると、ペレが在籍した名門「サントスFC」とプロ契約。“キングカズ”の愛称で親しまれ、日本代表としては国際Aマッチ89試合に出場し、釜本邦茂氏に次ぐ歴代2位となる55得点をマーク。Jリーグ発足当時からプレーを続ける唯一の現役選手で、通算575試合に出場し、163得点を挙げている。

【経歴】サントスFC（ブラジル・1986）〜SE マツバラ（ブラジル・1986）〜 CRB（ブラジル・1987）〜EC キンゼ・デ・ジャウー（ブラジル・1988）〜クリチーバFC（ブラジル・1989）〜サントスFC（ブラジル・1990）〜読売クラブ/ヴェルディ川崎（1990-1994）〜ジェノヴァ（イタリア・1994）〜ヴェルディ川崎（1995-1998）〜 GNK クロアチア・ザグレブ（クロアチア・1999）〜京都パープルサンガ（1999-2000）〜ヴィッセル神戸（2001-2005）〜横浜FC（2005）〜シドニーFC（オーストラリア・2005）〜横浜FC（2006-2021）〜鈴鹿ポイントゲッターズ（2022）〜UD オリヴェイレンセ（ポルトガル・2023-2024）〜アトレチコ鈴鹿クラブ（2024-2025）