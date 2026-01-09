美容家でタレントのIKKO（63）が、8日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演し、休日の過ごし方について明かした。

美容師、メークアップアーティストを経て、そのぶっちゃけた性格からタレントとしても活躍している。

女優の飯島直子からは「お休みってあります？ないでしょう？」と問われた。IKKOは「休みの日になるべく美容の仕事を入れたりしているので」と返答。BSの美容番組にもレギュラー出演している。「月2回、化粧品を売っているんですよ。ほとんど寝ないで1日中、やってるんです。生（番組）を5時間出るんですよ。あとディスプレーとかも自分でやってるんで、それから打ち合わせをやって、本番で。それを何回もするんですよ」。そう驚かせつつも、「それはドキドキするけど、楽しいんです」と笑顔で語った。

ジムには毎日通うという。「1年前から、こんなに太っちゃいけないんじゃないかなと思って、ジムに通うようになったんです。毎日、パーソナルに行っていて。その後に整体をやってもらって」。さらに「今度その後にボイストレーニングをやってるんです」とも明かした。番組でも声を張ることが多く、「ボイストレーニングしないと、歌とか以前に声帯を傷つけちゃうんじゃないかなと思って。（声を）張ることが多いから」と、理由を説明した。

今年はコンサートを開く予定だという。そこで、さらに通いごとが増えた。「（パーソナル）トレーニングに行って、それ（ボイストレーニング）に行って、あれもやり始めたんですよ、所作を。コンサートをやる時の所作指導をやっていただいているんですよ」。休みなしの日々に、飯島は驚きを隠せない様子で聞き入っていた。