俳優松田龍平（42）が9日、テレビ朝日スタジオで、この日開始のテレビ朝日系1月期金曜ナイトドラマ「探偵さん、リュック開いてますよ」（午後11時15分）の記者会見に登壇した。

温泉街を舞台に、主人公の探偵兼発明家に持ち込まれる奇妙な依頼を、奇想天外な方法で解決するという物語。

同会場には作品に登場する発明品が並んだ。

松田は企画段階から参加し、「探偵なんですけど、走ったりアクションをしたりしたくないというところから始まって。簡単に犯人を捕まえて、あとはダベっていたい」とのんびりした雰囲気で制作がスタートしたという。共演者からも「何このドラマ、意味が分からない（笑い）」といった声が上がる中、「面白く撮影しました」と振り返った。

撮影で用いた温泉旅館は重要文化財に指定されていたというが、「知らなかった」と驚きを見せた。

探偵、発明、温泉とユニークな組み合わせで構成されるが、キャラクターも「クセが強い」ものが並ぶ。沖田修一監督自らが「撮っていてなんだこれ…と思った」というシーンも多数。監督自らエキストラを務めるなど異例ずくめのドラマとなった。松田も土に埋まったり、温泉に入ったり、発明品に乗ったり。自身が映るカットを見て思わず「いる？こんなやつ（笑い）」とつぶやくほど、類を見ない作品となっていることをうかがわせた。

「撮影で一日中温泉に入ったらお肌がツルツルになった」と明かし、「楽をしようと思ったのに2、3倍大変だった」と苦笑交じりに振り返った。

最後に「やっぱり『変わった』がつくドラマ。そこを楽しんでいただけるかなと。回を追うごとに仲間も増えていく」ともアピールした。