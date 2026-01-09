Photo: Wes Davis - Gizmodo US

ラスベガスで開催中のCES 2026に、超高級マッサージチェアがありました。Human Touchの「Super Novo 3.0」です。

革張りで巨大、映画『フィフス・エレメント』の宇宙人を思い出すような存在感のある佇まい。価格は1万1999ドル（約200万円）。軽自動車が買えそう。

指で揉みほぐす？

座って腕を脇の溝に入れ、背もたれに身を預けると、椅子はゆっくり倒れてもみほぐし開始。実際に体験した米GizmodoのWes Davis記者によると、最初に回転する機械の“指”がおしりの筋肉を揉みほぐし、続いて脚を包み込むように締め付け、背中や足元をロボットの指が動き回った、とのこと。

うん、マッサージチェアにありがちの流れです。ただ、“指”っていうのが気になる。球体じゃなくて指…。そこが高級な所以なのかな？

Photo: Wes Davis - Gizmodo US

ちなみに担当者によると、座面が肩の位置を感知して身長を把握しているそうで、その後は約10分間全身を圧迫・伸展。内蔵されたJBLスピーカーからは鳥のさえずりが流れるらしいので、ここら辺は差別化されているのかもしれません（とはいえかつてマッサージチェアを所有し、新たに最新機種の購入を考えたことのある私としては、鳥のさえずりは付加価値を与える機能とは思えませんけれどね…）。

Photo: Wes Davis - Gizmodo US

右側には操作用タブレットがあり、AIに「どんなマッサージがいいか」を伝えることもできるそうですが、デモではWi-Fiの都合で無効になっていました。

ちなみにWes Davis記者は、このマッサージチェアをかなり気に入った様子。

「本物の人間によるマッサージの方が上だとは思う」とは言いつつも、「もう1度座りたいかと聞かれたら、答えはイエス」だと言っています。

Photo: Wes Davis - Gizmodo US

さて、200万円近いマッサージチェアは、どんな揉み心地なんでしょう？ マッサージチェア好きとしては、かなり気になります。