チョコがとろ〜り！レンチン「蒸しとろマグカップケーキ」｜ホットケーキミックスレシピ

ふかふかのあったか蒸しパンは、おうちおやつならでは。

今回は、レンジでできる「蒸しとろマグカップケーキ」のレシピを紹介します。



ホットケーキミックスを使うので、お手軽でうれしい♪

スプーンですくえば、中に仕込んだジャムやチョコがとろ〜り出てきて、子どもが大よろこびしますよ。

「蒸しとろマグカップケーキ プレーン×ジャム」のレシピ

材料（容量220mlのマグカップ1個分）

〈生地〉

ホットケーキミックス……60g

水または牛乳※……60ml

サラダ油……小さじ1/2



〈中身〉

好みのジャム（堅めがおすすめ）……大さじ1



※マグカップの大きさに合わせて量を変える場合、ホットケーキミックスと水分の割合が1:1になるように加減してください。

作り方

（1）マグカップに生地の材料を入れ、箸でぐるぐる混ぜる。ジャムを落とし入れ、箸で生地の底に沈める。

（2）カップの縁にラップを10cmほど立ち上げて一周巻きつけ、上のほうで閉じる。電子レンジ（600W）で1分40秒加熱する（竹串を刺してみて生地がついていたら、様子をみながら10秒ずつ加熱する）。

生地や、中に仕込むものを変えても楽しい♪

いろどりが美しい「抹茶×チョコレート」と、たまらないおいしさの「ココア×キャラメル」のアレンジも紹介します。「プレーン×ジャム」のレシピを参考に作ってみて！



「蒸しとろマグカップケーキ 抹茶×チョコレート」のレシピ

材料（容量220mlのマグカップ1個分）

〈生地〉

ホットケーキミックス……60g

水または牛乳……60ml

サラダ油……小さじ1/2

抹茶……小さじ1



〈中身〉

板チョコレート……5かけ（約15g）

作り方

プレーンと同様に作る。ただし、生地に抹茶を加え、中身は板チョコレートに替える。

【POINT】

板チョコはものによって、加熱をしすぎると固まってしまうことも。追加のレンチンは繊細に！

「蒸しとろマグカップケーキ ココア×キャラメル」のレシピ

材料（容量220mlのマグカップ1個分）

〈生地〉

ホットケーキミックス……60g

水または牛乳……60ml

サラダ油……小さじ1/2

ココアパウダー……小さじ1/2



〈中身〉

キャラメル……3〜4個（約20g・縦横4等分に切る）



作り方

プレーンと同様に作る。ただし、生地にココアパウダーを加え、中身はキャラメルに替える。





子どもといっしょにいろいろアレンジして、好きな組み合わせを見つけてみて！



