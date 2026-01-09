チョコがとろ〜り！レンチン「蒸しとろマグカップケーキ」｜ホットケーキミックスレシピ
ふかふかのあったか蒸しパンは、おうちおやつならでは。
今回は、レンジでできる「蒸しとろマグカップケーキ」のレシピを紹介します。
ホットケーキミックスを使うので、お手軽でうれしい♪
スプーンですくえば、中に仕込んだジャムやチョコがとろ〜り出てきて、子どもが大よろこびしますよ。
「蒸しとろマグカップケーキ プレーン×ジャム」のレシピ
「」
材料（容量220mlのマグカップ1個分）
〈生地〉
ホットケーキミックス……60g
水または牛乳※……60ml
サラダ油……小さじ1/2
〈中身〉
好みのジャム（堅めがおすすめ）……大さじ1
※マグカップの大きさに合わせて量を変える場合、ホットケーキミックスと水分の割合が1:1になるように加減してください。
作り方
（1）マグカップに生地の材料を入れ、箸でぐるぐる混ぜる。ジャムを落とし入れ、箸で生地の底に沈める。
（2）カップの縁にラップを10cmほど立ち上げて一周巻きつけ、上のほうで閉じる。電子レンジ（600W）で1分40秒加熱する（竹串を刺してみて生地がついていたら、様子をみながら10秒ずつ加熱する）。
生地や、中に仕込むものを変えても楽しい♪
いろどりが美しい「抹茶×チョコレート」と、たまらないおいしさの「ココア×キャラメル」のアレンジも紹介します。「プレーン×ジャム」のレシピを参考に作ってみて！
「蒸しとろマグカップケーキ 抹茶×チョコレート」のレシピ
材料（容量220mlのマグカップ1個分）
〈生地〉
ホットケーキミックス……60g
水または牛乳……60ml
サラダ油……小さじ1/2
抹茶……小さじ1
〈中身〉
板チョコレート……5かけ（約15g）
作り方
プレーンと同様に作る。ただし、生地に抹茶を加え、中身は板チョコレートに替える。【POINT】
板チョコはものによって、加熱をしすぎると固まってしまうことも。追加のレンチンは繊細に！
「蒸しとろマグカップケーキ ココア×キャラメル」のレシピ
材料（容量220mlのマグカップ1個分）
〈生地〉
ホットケーキミックス……60g
水または牛乳……60ml
サラダ油……小さじ1/2
ココアパウダー……小さじ1/2
〈中身〉
キャラメル……3〜4個（約20g・縦横4等分に切る）
作り方
プレーンと同様に作る。ただし、生地にココアパウダーを加え、中身はキャラメルに替える。
子どもといっしょにいろいろアレンジして、好きな組み合わせを見つけてみて！
