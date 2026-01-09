【いつもの白菜の重ね蒸しが極上になる技】牛乳と酢が隠し味⁉豚と白菜のミルフィーユ蒸し

豚肉と白菜を重ねて蒸し煮にするだけで、驚くほどとろとろ。牛乳と酢を加えた瞬間、味がぐっと引き締まり、コクと後味のよさが際立ちます。想像以上のうまみに、ふんわり立つ湯気までがごちそう。寒い日は、もうこれで決まりです！

『豚と白菜のとろとろミルフィーユ蒸し』のレシピ

材料（2人分）

豚バラ薄切り肉……200g

白菜……1/4株（約600g）

牛乳……3/4カップ

塩……小さじ1/3

こしょう……少々

小麦粉……大さじ1

バター（常温にもどす）……5g

鶏ガラスープの素（顆粒）……小さじ2

酢……大さじ1

作り方

（1）下ごしらえをする

白菜は軸を落とし、葉を1枚ずつはずす。豚肉は塩、こしょうをふり、小麦粉をまぶす。白菜1枚に豚肉1〜2枚を白菜をおおうように広げてのせ、残りも同様にして葉としんの向きが交互になるように重ねていく。フライパン（直径約20cm、深さ4〜5cmのもの）の深さに合わせて横に切る。

（2）蒸し煮にする

フライパンにバターを塗り、（1）を立てながらフライパン全体にきっちり詰める。水1カップに鶏ガラスープの素を混ぜて注ぎ入れ、ふたをして弱めの中火で15分蒸し煮にする。ふたを取って牛乳、酢を注ぎ入れ、ひと煮立ちしたら火を止める。

POINT

フライパンの縁から多少はみ出ていても、加熱するとかさが減るので大丈夫！ 煮こぼれないようにだけ気をつけて。

牛乳と酢という意外な組み合わせが、白菜と豚肉のおいしさをたっぷり引き出してくれます。寒い日の定番に、何度でも食べたくなる味です。

しらいのりこ（ごはん同盟）シライノリコ 教えてくれたのは… 料理家 料理研究家。夫であるシライジュンイチとともに活動する炊飯系フードユニット「ごはん同盟」の調理担当。ご飯のおいしさを世に広めるべく、米料理やご飯に合うおかずのレシピを発信している。雑誌やテレビ、イベントなどで幅広く活躍中。 詳細はこちら

（『オレンジページ』2025年12月17日号より）