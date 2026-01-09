野沢直子、「ひき肉消費デー」の手料理を紹介 具材たっぷりな中華料理に「美味しかったからよしとする」
お笑いタレントの野沢直子（62）が8日、自身のブログを更新。「ひき肉消費デー」の手料理を披露した。
【写真】料理上手！野沢直子の娘手作りのクリスマスカプレーゼ＆フォカッチャ
自身のSNSでたびたび娘や再婚相手の手料理をアップしている野沢。この日は「今晩は、、、冷凍しておいたひき肉消費デー」と、ひき肉を使った料理が並ぶ食卓の動画をアップし、「ひき肉とキャベツ炒めたのを卵でとじてどんぶりしたのと、坦々スープ」と2品を紹介した。
「ちょっとこの2品が味同じじゃね??な、ところもありましたけど、美味しかったからよしとする。笑」と、明るいツッコミも添えた。
野沢は1991年、芸能活動を休止し、渡米。アメリカで結婚し、1男2女をもうけた。2024年1月にはブログで「2021年から3年間。この3年間は私にとって、怒涛の3年間でした」と振り返り「簡単に言うと、離婚して再婚します。え？簡単すぎますか？笑 現在ボブとは離婚調停中、離婚が成立次第、一緒にバンドやってるトラと再婚します」と明かしていた。
【写真】料理上手！野沢直子の娘手作りのクリスマスカプレーゼ＆フォカッチャ
自身のSNSでたびたび娘や再婚相手の手料理をアップしている野沢。この日は「今晩は、、、冷凍しておいたひき肉消費デー」と、ひき肉を使った料理が並ぶ食卓の動画をアップし、「ひき肉とキャベツ炒めたのを卵でとじてどんぶりしたのと、坦々スープ」と2品を紹介した。
「ちょっとこの2品が味同じじゃね??な、ところもありましたけど、美味しかったからよしとする。笑」と、明るいツッコミも添えた。
野沢は1991年、芸能活動を休止し、渡米。アメリカで結婚し、1男2女をもうけた。2024年1月にはブログで「2021年から3年間。この3年間は私にとって、怒涛の3年間でした」と振り返り「簡単に言うと、離婚して再婚します。え？簡単すぎますか？笑 現在ボブとは離婚調停中、離婚が成立次第、一緒にバンドやってるトラと再婚します」と明かしていた。