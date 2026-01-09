　Jリーグは9日、明治安田J1百年構想リーグ全カードのキックオフ日時や会場を発表した。

　明治安田J1百年構想リーグはEASTとWESTに分かれて開催し、同順位同士が対戦するプレーオフラウンドで順位を決定する。プレーオフラウンドはWESTのホームで第1戦、EASTのホームで第2戦を実施。POラウンドのキックオフ日時と会場も発表された。

▽EAST

第1節

2月6日(金)

横浜FM 19:00 町田 [日産ス]

2月7日(土)

千葉 13:00 浦和 [フクアリ]

FC東京 13:30 鹿島 [味スタ]

2月8日(日)

川崎F 15:00 柏 [U等々力]

東京V 16:00 水戸 [味スタ]

第2節

2月14日(土)

町田 14:00 水戸 [Gスタ]

鹿島 15:00 横浜FM [メルスタ]

FC東京 15:00 浦和 [味スタ]

2月15日(日)

千葉 13:00 川崎F [フクアリ]

柏 14:00 東京V [三協F柏]

第3節

2月21日(土)

東京V 14:00 町田 [味スタ]

横浜FM 14:00 浦和 [日産ス]

川崎F 15:00 FC東京 [U等々力]

鹿島 16:00 柏 [メルスタ]

2月22日(日)

水戸 14:00 千葉 [Ksスタ]

第4節

2月27日(金)

町田 19:00 千葉 [Gスタ]

2月28日(土)

横浜FM 13:00 東京V [日産ス]

浦和 14:00 鹿島 [埼玉]

FC東京 15:00 柏 [味スタ]

3月1日(日)

川崎F 16:00 水戸 [U等々力]

第5節

3月7日(土)

千葉 13:00 柏 [フクアリ]

FC東京 14:00 横浜FM [MUFG国立]

町田 14:00 川崎F [Gスタ](町田がACLEラウンド16以降進出の場合は3月28日(土)開催)

浦和 15:00 水戸 [埼玉]

鹿島 16:00 東京V [メルスタ]

第6節

3月14日(土)

横浜FM 13:00 千葉 [日産ス]

水戸 14:00 FC東京 [Ksスタ]

柏 14:00 町田 [三協F柏]

鹿島 15:00 川崎F [メルスタ]

東京V 16:00 浦和 [MUFG国立]

第7節

3月18日(水)

水戸 19:00 横浜FM [Ksスタ]

千葉 19:00 FC東京 [フクアリ]

東京V 19:00 川崎F [味スタ]

浦和 19:30 柏 [埼玉]

町田 19:30 鹿島 [MUFG国立]

第8節

3月22日(日)

東京V 14:00 FC東京 [味スタ]

鹿島 15:00 千葉 [メルスタ]

川崎F 15:00 横浜FM [MUFG国立]

浦和 16:00 町田 [埼玉]

柏 16:00 水戸 [三協F柏]

第9節

4月4日(土)

千葉 13:00 東京V [フクアリ]

水戸 14:00 鹿島 [Ksスタ]

4月5日(日)

柏 14:00 横浜FM [三協F柏]

FC東京 15:00 町田 [味スタ]

川崎F 16:00 浦和 [U等々力]

第10節

4月11日(土)

千葉 13:00 水戸 [フクアリ]

町田 14:00 柏 [Gスタ]

横浜FM 15:00 FC東京 [日産ス]

4月12日(日)

浦和 14:00 東京V [埼玉]

川崎F 16:00 鹿島 [U等々力]

第11節

4月18日(土)

横浜FM 13:00 川崎F [日産ス]

鹿島 14:00 浦和 [メルスタ]

町田 14:00 FC東京 [Gスタ](町田がACLE準々決勝以降進出の場合は4月1日(水)開催)

東京V 15:00 千葉 [味スタ]

4月19日(日)

水戸 13:00 柏 [Ksスタ]

第12節

4月24日(金)

柏 19:00 鹿島 [三協F柏]

FC東京 19:00 水戸 [味スタ]

4月25日(土)

浦和 14:00 横浜FM [埼玉]

町田 14:00 東京V [Gスタ](町田がACLE準々決勝以降進出の場合は5月13日(水)開催)

川崎F 15:00 千葉 [U等々力]

第13節

4月29日(水・祝)

東京V 13:00 鹿島 [味スタ]

千葉 14:00 横浜FM [フクアリ]

浦和 15:00 川崎F [埼玉]

水戸 16:00 町田 [Ksスタ]

柏 16:00 FC東京 [三協F柏]

第14節

5月2日(土)

FC東京 14:00 川崎F [味スタ]

横浜FM 14:00 水戸 [日産ス]

浦和 16:00 千葉 [埼玉]

5月3日(日)

東京V 14:00 柏 [味スタ]

鹿島 16:00 町田 [メルスタ]

第15節

5月6日(水・休)

FC東京 15:00 千葉 [味スタ]

鹿島 16:00 水戸 [メルスタ]

町田 16:00 横浜FM [Gスタ]

川崎F 17:00 東京V [U等々力]

柏 19:00 浦和 [三協F柏]

第16節

5月9日(土)

水戸 19:00 浦和 [Ksスタ]

5月10日(日)

横浜FM 14:00 鹿島 [日産ス]

FC東京 15:00 東京V [味スタ]

柏 16:00 川崎F [三協F柏]

千葉 17:00 町田 [フクアリ]

第17節

5月16日(土)

水戸 14:00 東京V [Ksスタ]

浦和 16:00 FC東京 [埼玉]

横浜FM 17:00 柏 [日産ス]

5月17日(日)

千葉 14:00 鹿島 [フクアリ]

川崎F 19:00 町田 [U等々力]

第18節

5月22日(金)

町田 19:30 浦和 [MUFG国立]

5月23日(土)

鹿島 17:30 FC東京 [メルスタ]

柏 18:00 千葉 [三協F柏]

5月24日(日)

水戸 14:00 川崎F [Ksスタ]

東京V 14:00 横浜FM [味スタ]

▽WEST

第1節

2月6日(金)

京都 19:00 神戸 [サンガS]

長崎 19:00 広島 [ピースタ]

2月7日(土)

C大阪 16:00 G大阪 [ヤンマー]

2月8日(日)

福岡 13:05 岡山 [ベススタ]

名古屋 14:00 清水 [豊田ス]

第2節

2月13日(金)

神戸 19:00 長崎 [ノエスタ]

2月14日(土)

清水 14:00 京都 [アイスタ]

広島 14:00 岡山 [Eピース]

2月15日(日)

福岡 15:00 C大阪 [ベススタ]

G大阪 16:00 名古屋 [パナスタ]

第3節

2月21日(土)

清水 14:30 神戸 [アイスタ]

名古屋 13:00 長崎 [豊田ス]

2月22日(日)

京都 14:00 福岡 [サンガS]

岡山 14:00 G大阪 [JFEス]

C大阪 15:00 広島 [ヨドコウ]

第4節

2月27日(金)

神戸 19:00 福岡 [ノエスタ]

広島 19:00 京都 [Eピース]

2月28日(土)

G大阪 15:00 清水 [パナスタ]

長崎 17:00 C大阪 [ピースタ]

3月1日(日)

岡山 14:00 名古屋 [JFEス]

第5節

3月7日(土)

C大阪 15:00 清水 [ヨドコウ]

福岡 16:00 名古屋 [ベススタ]

3月8日(日)

岡山 12:55 京都 [JFEス]

G大阪 15:00 長崎 [パナスタ]

3月27日(金)

神戸 19:00 広島 [ノエスタ]

第6節

3月14日(土)

清水 14:00 岡山 [アイスタ]

名古屋 14:00 神戸 [豊田ス]

京都 14:00 C大阪 [サンガS]

広島 15:00 G大阪 [Eピース]

3月15日(日)

長崎 14:00 福岡 [ピースタ]

第7節

3月18日(水)

C大阪 18:30 岡山 [ヨドコウ]

名古屋 19:00 広島 [豊田ス]

神戸 19:00 G大阪 [ノエスタ]

福岡 19:00 清水 [ベススタ]

長崎 19:00 京都 [ピースタ]

第8節

3月21日(土)

岡山 14:00 長崎 [JFEス]

福岡 14:30 G大阪 [ベススタ]

3月22日(日)

清水 13:00 広島 [アイスタ]

京都 14:00 名古屋 [サンガS]

C大阪 15:00 神戸 [ヨドコウ]

第9節

4月4日(土)

名古屋 15:00 C大阪 [豊田ス]

G大阪 16:00 京都 [パナスタ]

4月5日(日)

長崎 13:00 清水 [ピースタ]

岡山 14:00 神戸 [JFEス]

広島 14:00 福岡 [Eピース]

第10節

4月11日(土)

広島 14:00 清水 [Eピース]

福岡 14:00 長崎 [ベススタ]

神戸 15:00 名古屋 [ノエスタ]

京都 16:00 岡山 [サンガS]

G大阪 16:00 C大阪 [パナスタ]

第11節

4月18日(土)

広島 14:00 長崎 [Eピース](広島がACLE準々決勝以降進出の場合は4月1日(水)開催)

C大阪 16:00 京都 [ヨドコウ]

4月19日(日)

神戸 14:00 清水 [ノエスタ](神戸がACLE準々決勝以降進出の場合は4月1日(水)開催)

G大阪 15:00 岡山 [パナスタ]

名古屋 16:00 福岡 [パロ瑞穂]

第12節

4月25日(土)

清水 14:00 名古屋 [アイスタ]

岡山 14:00 福岡 [JFEス]

広島 16:00 C大阪(神戸がACLE準々決勝以降進出の場合は5月13日(水)開催)

長崎 18:30 G大阪 [ピースタ]

4月26日(日)

神戸 14:00 京都 [ノエスタ](神戸がACLE準々決勝以降進出の場合は5月13日(水)開催)

第13節

4月29日(水・祝)

清水 13:00 長崎 [アイスタ]

神戸 14:00 C大阪 [ノエスタ]

福岡 14:00 広島 [ベススタ]

名古屋 15:00 岡山 [パロ瑞穂]

京都 15:00 G大阪 [サンガS]

第14節

5月2日(土)

岡山 12:55 広島 [JFEス]

京都 14:00 清水 [サンガS]

G大阪 15:00 神戸 [パナスタ]

5月3日(日・祝)

C大阪 15:00 福岡 [ヨドコウ]

長崎 17:00 名古屋 [ピースタ]

第15節

5月6日(水・休)

清水 13:00 C大阪 [アイスタ]

長崎 13:00 岡山 [ピースタ]

名古屋 14:00 G大阪 [豊田ス]

福岡 14:00 京都 [ベススタ]

広島 15:00 神戸 [Eピース]

第16節

5月9日(土)

C大阪 16:00 長崎 [ヨドコウ]

5月10日(日)

清水 14:00 福岡 [アイスタ]

神戸 14:00 岡山 [ノエスタ]

G大阪 15:00 広島 [パナスタ]

名古屋 16:00 京都 [豊田ス]

第17節

5月17日(日)

長崎 13:00 神戸 [ピースタ]

岡山 14:00 清水 [JFEス]

京都 15:00 広島 [サンガS]

C大阪 15:00 名古屋 [ヨドコウ]

G大阪 16:00 福岡 [パナスタ](G大阪がACL2準決勝以降進出の場合は4月22日(水)開催)

第18節

5月23日(土)

広島 14:00 名古屋 [Eピース]

福岡 14:00 神戸 [ベススタ]

京都 19:00 長崎 [サンガS]

5月24日(日)

岡山 12:55 C大阪 [JFEス]

清水 17:00 G大阪 [MUFG国立]

▽POラウンド第1戦(WESTホーム開催で地域リーグラウンド同順位の対戦)

5月30日(土)

広島 14:00 未定 [Eピース]

C大阪 15:00 未定 [ヨドコウ]

神戸 15:00 未定 [ノエスタ]

G大阪 16:00 未定 [パナスタ]

福岡 16:00 未定 [ベススタ]

長崎 17:00 未定 [ピースタ]

京都 19:00 未定 [サンガS]

5月31日(日)

清水 14:00 未定 [アイスタ]

※名古屋と岡山のホーム開催試合は日時、会場ともに未定

▽POラウンド第2戦(EASTホーム開催で地域リーグラウンド同順位の対戦)

6月6日(土)

千葉 14:00 未定 [フクアリ]

FC東京 14:00 未定 [MUFG国立]

鹿島 15:00 未定 [メルスタ]

水戸 15:00 未定 [Ksスタ]

町田 15:00 未定 [Gスタ]

浦和 16:00 未定 [埼玉]

東京V 16:00 未定 [味スタ]

横浜FM 17:00 未定 [日産ス]

柏 18:00 未定 [三協F柏]

川崎F 19:00 未定 [U等々力]