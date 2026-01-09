J1百年構想リーグ全試合のキックオフ日時や会場決定!! POラウンド第2戦はFC東京が国立開催
Jリーグは9日、明治安田J1百年構想リーグ全カードのキックオフ日時や会場を発表した。
明治安田J1百年構想リーグはEASTとWESTに分かれて開催し、同順位同士が対戦するプレーオフラウンドで順位を決定する。プレーオフラウンドはWESTのホームで第1戦、EASTのホームで第2戦を実施。POラウンドのキックオフ日時と会場も発表された。
▽EAST
第1節
2月6日(金)
横浜FM 19:00 町田 [日産ス]
2月7日(土)
千葉 13:00 浦和 [フクアリ]
FC東京 13:30 鹿島 [味スタ]
2月8日(日)
川崎F 15:00 柏 [U等々力]
東京V 16:00 水戸 [味スタ]
第2節
2月14日(土)
町田 14:00 水戸 [Gスタ]
鹿島 15:00 横浜FM [メルスタ]
FC東京 15:00 浦和 [味スタ]
2月15日(日)
千葉 13:00 川崎F [フクアリ]
柏 14:00 東京V [三協F柏]
第3節
2月21日(土)
東京V 14:00 町田 [味スタ]
横浜FM 14:00 浦和 [日産ス]
川崎F 15:00 FC東京 [U等々力]
鹿島 16:00 柏 [メルスタ]
2月22日(日)
水戸 14:00 千葉 [Ksスタ]
第4節
2月27日(金)
町田 19:00 千葉 [Gスタ]
2月28日(土)
横浜FM 13:00 東京V [日産ス]
浦和 14:00 鹿島 [埼玉]
FC東京 15:00 柏 [味スタ]
3月1日(日)
川崎F 16:00 水戸 [U等々力]
第5節
3月7日(土)
千葉 13:00 柏 [フクアリ]
FC東京 14:00 横浜FM [MUFG国立]
町田 14:00 川崎F [Gスタ](町田がACLEラウンド16以降進出の場合は3月28日(土)開催)
浦和 15:00 水戸 [埼玉]
鹿島 16:00 東京V [メルスタ]
第6節
3月14日(土)
横浜FM 13:00 千葉 [日産ス]
水戸 14:00 FC東京 [Ksスタ]
柏 14:00 町田 [三協F柏]
鹿島 15:00 川崎F [メルスタ]
東京V 16:00 浦和 [MUFG国立]
第7節
3月18日(水)
水戸 19:00 横浜FM [Ksスタ]
千葉 19:00 FC東京 [フクアリ]
東京V 19:00 川崎F [味スタ]
浦和 19:30 柏 [埼玉]
町田 19:30 鹿島 [MUFG国立]
第8節
3月22日(日)
東京V 14:00 FC東京 [味スタ]
鹿島 15:00 千葉 [メルスタ]
川崎F 15:00 横浜FM [MUFG国立]
浦和 16:00 町田 [埼玉]
柏 16:00 水戸 [三協F柏]
第9節
4月4日(土)
千葉 13:00 東京V [フクアリ]
水戸 14:00 鹿島 [Ksスタ]
4月5日(日)
柏 14:00 横浜FM [三協F柏]
FC東京 15:00 町田 [味スタ]
川崎F 16:00 浦和 [U等々力]
第10節
4月11日(土)
千葉 13:00 水戸 [フクアリ]
町田 14:00 柏 [Gスタ]
横浜FM 15:00 FC東京 [日産ス]
4月12日(日)
浦和 14:00 東京V [埼玉]
川崎F 16:00 鹿島 [U等々力]
第11節
4月18日(土)
横浜FM 13:00 川崎F [日産ス]
鹿島 14:00 浦和 [メルスタ]
町田 14:00 FC東京 [Gスタ](町田がACLE準々決勝以降進出の場合は4月1日(水)開催)
東京V 15:00 千葉 [味スタ]
4月19日(日)
水戸 13:00 柏 [Ksスタ]
第12節
4月24日(金)
柏 19:00 鹿島 [三協F柏]
FC東京 19:00 水戸 [味スタ]
4月25日(土)
浦和 14:00 横浜FM [埼玉]
町田 14:00 東京V [Gスタ](町田がACLE準々決勝以降進出の場合は5月13日(水)開催)
川崎F 15:00 千葉 [U等々力]
第13節
4月29日(水・祝)
東京V 13:00 鹿島 [味スタ]
千葉 14:00 横浜FM [フクアリ]
浦和 15:00 川崎F [埼玉]
水戸 16:00 町田 [Ksスタ]
柏 16:00 FC東京 [三協F柏]
第14節
5月2日(土)
FC東京 14:00 川崎F [味スタ]
横浜FM 14:00 水戸 [日産ス]
浦和 16:00 千葉 [埼玉]
5月3日(日)
東京V 14:00 柏 [味スタ]
鹿島 16:00 町田 [メルスタ]
第15節
5月6日(水・休)
FC東京 15:00 千葉 [味スタ]
鹿島 16:00 水戸 [メルスタ]
町田 16:00 横浜FM [Gスタ]
川崎F 17:00 東京V [U等々力]
柏 19:00 浦和 [三協F柏]
第16節
5月9日(土)
水戸 19:00 浦和 [Ksスタ]
5月10日(日)
横浜FM 14:00 鹿島 [日産ス]
FC東京 15:00 東京V [味スタ]
柏 16:00 川崎F [三協F柏]
千葉 17:00 町田 [フクアリ]
第17節
5月16日(土)
水戸 14:00 東京V [Ksスタ]
浦和 16:00 FC東京 [埼玉]
横浜FM 17:00 柏 [日産ス]
5月17日(日)
千葉 14:00 鹿島 [フクアリ]
川崎F 19:00 町田 [U等々力]
第18節
5月22日(金)
町田 19:30 浦和 [MUFG国立]
5月23日(土)
鹿島 17:30 FC東京 [メルスタ]
柏 18:00 千葉 [三協F柏]
5月24日(日)
水戸 14:00 川崎F [Ksスタ]
東京V 14:00 横浜FM [味スタ]
▽WEST
第1節
2月6日(金)
京都 19:00 神戸 [サンガS]
長崎 19:00 広島 [ピースタ]
2月7日(土)
C大阪 16:00 G大阪 [ヤンマー]
2月8日(日)
福岡 13:05 岡山 [ベススタ]
名古屋 14:00 清水 [豊田ス]
第2節
2月13日(金)
神戸 19:00 長崎 [ノエスタ]
2月14日(土)
清水 14:00 京都 [アイスタ]
広島 14:00 岡山 [Eピース]
2月15日(日)
福岡 15:00 C大阪 [ベススタ]
G大阪 16:00 名古屋 [パナスタ]
第3節
2月21日(土)
清水 14:30 神戸 [アイスタ]
名古屋 13:00 長崎 [豊田ス]
2月22日(日)
京都 14:00 福岡 [サンガS]
岡山 14:00 G大阪 [JFEス]
C大阪 15:00 広島 [ヨドコウ]
第4節
2月27日(金)
神戸 19:00 福岡 [ノエスタ]
広島 19:00 京都 [Eピース]
2月28日(土)
G大阪 15:00 清水 [パナスタ]
長崎 17:00 C大阪 [ピースタ]
3月1日(日)
岡山 14:00 名古屋 [JFEス]
第5節
3月7日(土)
C大阪 15:00 清水 [ヨドコウ]
福岡 16:00 名古屋 [ベススタ]
3月8日(日)
岡山 12:55 京都 [JFEス]
G大阪 15:00 長崎 [パナスタ]
3月27日(金)
神戸 19:00 広島 [ノエスタ]
第6節
3月14日(土)
清水 14:00 岡山 [アイスタ]
名古屋 14:00 神戸 [豊田ス]
京都 14:00 C大阪 [サンガS]
広島 15:00 G大阪 [Eピース]
3月15日(日)
長崎 14:00 福岡 [ピースタ]
第7節
3月18日(水)
C大阪 18:30 岡山 [ヨドコウ]
名古屋 19:00 広島 [豊田ス]
神戸 19:00 G大阪 [ノエスタ]
福岡 19:00 清水 [ベススタ]
長崎 19:00 京都 [ピースタ]
第8節
3月21日(土)
岡山 14:00 長崎 [JFEス]
福岡 14:30 G大阪 [ベススタ]
3月22日(日)
清水 13:00 広島 [アイスタ]
京都 14:00 名古屋 [サンガS]
C大阪 15:00 神戸 [ヨドコウ]
第9節
4月4日(土)
名古屋 15:00 C大阪 [豊田ス]
G大阪 16:00 京都 [パナスタ]
4月5日(日)
長崎 13:00 清水 [ピースタ]
岡山 14:00 神戸 [JFEス]
広島 14:00 福岡 [Eピース]
第10節
4月11日(土)
広島 14:00 清水 [Eピース]
福岡 14:00 長崎 [ベススタ]
神戸 15:00 名古屋 [ノエスタ]
京都 16:00 岡山 [サンガS]
G大阪 16:00 C大阪 [パナスタ]
第11節
4月18日(土)
広島 14:00 長崎 [Eピース](広島がACLE準々決勝以降進出の場合は4月1日(水)開催)
C大阪 16:00 京都 [ヨドコウ]
4月19日(日)
神戸 14:00 清水 [ノエスタ](神戸がACLE準々決勝以降進出の場合は4月1日(水)開催)
G大阪 15:00 岡山 [パナスタ]
名古屋 16:00 福岡 [パロ瑞穂]
第12節
4月25日(土)
清水 14:00 名古屋 [アイスタ]
岡山 14:00 福岡 [JFEス]
広島 16:00 C大阪(神戸がACLE準々決勝以降進出の場合は5月13日(水)開催)
長崎 18:30 G大阪 [ピースタ]
4月26日(日)
神戸 14:00 京都 [ノエスタ](神戸がACLE準々決勝以降進出の場合は5月13日(水)開催)
第13節
4月29日(水・祝)
清水 13:00 長崎 [アイスタ]
神戸 14:00 C大阪 [ノエスタ]
福岡 14:00 広島 [ベススタ]
名古屋 15:00 岡山 [パロ瑞穂]
京都 15:00 G大阪 [サンガS]
第14節
5月2日(土)
岡山 12:55 広島 [JFEス]
京都 14:00 清水 [サンガS]
G大阪 15:00 神戸 [パナスタ]
5月3日(日・祝)
C大阪 15:00 福岡 [ヨドコウ]
長崎 17:00 名古屋 [ピースタ]
第15節
5月6日(水・休)
清水 13:00 C大阪 [アイスタ]
長崎 13:00 岡山 [ピースタ]
名古屋 14:00 G大阪 [豊田ス]
福岡 14:00 京都 [ベススタ]
広島 15:00 神戸 [Eピース]
第16節
5月9日(土)
C大阪 16:00 長崎 [ヨドコウ]
5月10日(日)
清水 14:00 福岡 [アイスタ]
神戸 14:00 岡山 [ノエスタ]
G大阪 15:00 広島 [パナスタ]
名古屋 16:00 京都 [豊田ス]
第17節
5月17日(日)
長崎 13:00 神戸 [ピースタ]
岡山 14:00 清水 [JFEス]
京都 15:00 広島 [サンガS]
C大阪 15:00 名古屋 [ヨドコウ]
G大阪 16:00 福岡 [パナスタ](G大阪がACL2準決勝以降進出の場合は4月22日(水)開催)
第18節
5月23日(土)
広島 14:00 名古屋 [Eピース]
福岡 14:00 神戸 [ベススタ]
京都 19:00 長崎 [サンガS]
5月24日(日)
岡山 12:55 C大阪 [JFEス]
清水 17:00 G大阪 [MUFG国立]
▽POラウンド第1戦(WESTホーム開催で地域リーグラウンド同順位の対戦)
5月30日(土)
広島 14:00 未定 [Eピース]
C大阪 15:00 未定 [ヨドコウ]
神戸 15:00 未定 [ノエスタ]
G大阪 16:00 未定 [パナスタ]
福岡 16:00 未定 [ベススタ]
長崎 17:00 未定 [ピースタ]
京都 19:00 未定 [サンガS]
5月31日(日)
清水 14:00 未定 [アイスタ]
※名古屋と岡山のホーム開催試合は日時、会場ともに未定
▽POラウンド第2戦(EASTホーム開催で地域リーグラウンド同順位の対戦)
6月6日(土)
千葉 14:00 未定 [フクアリ]
FC東京 14:00 未定 [MUFG国立]
鹿島 15:00 未定 [メルスタ]
水戸 15:00 未定 [Ksスタ]
町田 15:00 未定 [Gスタ]
浦和 16:00 未定 [埼玉]
東京V 16:00 未定 [味スタ]
横浜FM 17:00 未定 [日産ス]
柏 18:00 未定 [三協F柏]
川崎F 19:00 未定 [U等々力]
