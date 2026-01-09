　Jリーグは9日、明治安田J2・J3百年構想リーグ全試合のキックオフ日時と会場を発表した。

　明治安田J2・J3百年構想リーグはEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bに10チームずつ分かれて地域リーグラウンドを開催し、その後に各グループ同順位同士が対戦するプレーオフラウンドで最終順位を決定する。

　POラウンドは第1戦がEAST-A、WEST-AをホームクラブとしてEAST-A vs. EAST-B、WEST-A vs. WEST-Bの組み合わせで開催。第2戦は地域リーグラウンドでの勝点がより多いクラブをホームクラブとして、第1戦の勝利クラブ同士、敗戦クラブ同士で対戦する。

▽EAST-A

第1節

2月7日(土)

栃木C 14:00 仙台 [CFS]

横浜FC 14:00 山形 [ニッパツ]

湘南 14:00 秋田 [レモンS]

2月8日(日)

栃木SC 14:00 八戸 [カンセキ]

相模原 14:00 群馬 [ギオンス]

第2節

2月14日(土)

群馬 14:00 八戸 [正田スタ]

横浜FC 14:00 仙台 [ニッパツ]

湘南 14:00 相模原 [レモンS]

2月15日(日)

栃木SC 14:00 山形 [カンセキ]

栃木C 14:00 秋田 [CFS]

第3節

2月21日(土)

群馬 14:00 山形 [正田スタ]

湘南 14:00 八戸 [レモンS]

相模原 14:00 秋田 [ギオンス]

22日(日)

栃木SC 14:00 仙台 [カンセキ]

横浜FC 14:00 栃木C [ニッパツ]

第4節

2月28日(土)

仙台 13:00 八戸 [ユアスタ]

栃木C 14:00 湘南 [CFS]

群馬 14:00 秋田 [正田スタ]

3月1日(日)

栃木SC 14:00 横浜FC [カンセキ]

相模原 14:00 山形 [ギオンス]

第5節

3月7日(土)

仙台 14:00 湘南 [ユアスタ]

3月8日(日)

八戸 13:00 横浜FC [プラスタ]

山形 14:00 秋田 [NDスタ]

栃木C 14:00 群馬 [CFS]

相模原 14:00 栃木SC [ギオンス]

第6節

3月14日(土)

仙台 14:00 相模原 [ユアスタ]

湘南 14:00 山形 [レモンS]

3月15日(日)

八戸 13:00 栃木C [プラスタ]

秋田 13:00 栃木SC [ソユスタ]

横浜FC 14:00 群馬 [ニッパツ]

第7節

3月20日(金・祝)

群馬 14:00 湘南 [正田スタ]

3月21日(土)

秋田 14:00 八戸 [ソユスタ]

相模原 14:00 横浜FC [ギオンス]

3月22日(日)

山形 14:00 仙台 [NDスタ]

栃木SC 14:00 栃木C [カンセキ]

第8節

3月28日(土)

群馬 14:00 栃木SC [正田スタ]

横浜FC 14:00 湘南 [ソユスタ]

3月29日(日)

八戸 13:00 相模原 [プラスタ]

秋田 14:00 仙台 [ソユスタ]

山形 14:00 栃木C [NDスタ]

第9節

4月4日(土)

仙台 14:00 群馬 [ユアスタ]

栃木C 14:00 相模原 [CFS]

横浜FC 14:00 秋田 [ニッパツ]

湘南 14:00 栃木SC [レモンS]

4月5日(日)

八戸 13:00 山形 [プラスタ]

第10節

4月12日(日)

秋田 14:00 湘南 [ソユスタ]

山形 14:00 横浜FC [NDスタ]

栃木SC 14:00 群馬 [カンセキ]

栃木C 14:00 八戸 [CFS]

相模原 14:00 仙台 [ギオンス]

第11節

4月18日(土)

仙台 14:00 栃木C [ユアスタ]

湘南 14:00 群馬 [レモンS]

4月19日(日)

秋田 14:00 横浜FC [ソユスタ]

山形 14:00 八戸 [NDスタ]

栃木SC 14:00 相模原 [カンセキ]

第12節

4月25日(土)

仙台 14:00 山形 [ユアスタ]

栃木C 14:00 栃木SC [CFS]

群馬 14:00 横浜FC [正田スタ]

相模原 17:00 湘南 [ギオンス]

4月26日(日)

八戸 14:00 秋田 [プラスタ]

第13節

4月29日(水・祝)

秋田 14:00 山形 [ソユスタ]

栃木SC 14:00 湘南 [カンセキ]

群馬 14:00 仙台 [正田スタ]

横浜FC 14:00 八戸 [ニッパツ]

相模原 14:00 栃木C [ギオンス]

第14節

5月2日(土)

仙台 14:00 秋田 [ユアスタ]

横浜FC 14:00 相模原 [ニッパツ]

湘南 14:00 栃木C [レモンS]

5月3日(日)

八戸 13:00 群馬 [プラスタ]

山形 14:00 栃木SC [NDスタ]

第15節

5月6日(水・休)

八戸 14:00 湘南 [プラスタ]

仙台 14:00 栃木SC [ユアスタ]

山形 14:00 群馬 [NDスタ]

栃木C 14:00 横浜FC [CFS]

秋田 15:00 相模原 [ソユスタ]

第16節

5月9日(土)

群馬 14:00 栃木C [正田スタ]

5月10日(日)

八戸 14:00 仙台 [プラスタ]

山形 14:00 相模原 [NDスタ]

栃木SC 14:00 秋田 [カンセキ]

湘南 14:00 横浜FC [レモンS]

第17節

5月16日(土)

栃木C 14:00 山形 [CFS]

湘南 14:00 仙台 [レモンS]

相模原 14:00 八戸 [ギオンス]

5月17日(日)

秋田 14:00 群馬 [ソユスタ]

横浜FC 14:00 栃木SC [ニッパツ]

第18節

5月23日(土)

仙台 14:00 横浜FC [ユアスタ]

群馬 14:00 相模原 [正田スタ]

24日(日)

八戸 14:00 栃木SC [プラスタ]

秋田 14:00 栃木C [ソユスタ]

山形 14:00 湘南 [NDスタ]

▽EAST-B

第1節

2月7日(土)

大宮 14:00 松本 [NACK]

甲府 14:00 福島 [JITス]

磐田 14:00 長野 [ヤマハ]

2月8日(日)

いわき 14:00 札幌 [ハワスタ]

藤枝 14:00 岐阜 [藤枝サ]

第2節

2月14日(土)

大宮 14:00 札幌 [NACK]

甲府 14:00 長野 [JITス]

藤枝 14:00 松本 [藤枝サ]

2月15日(日)

いわき 14:00 福島 [ハワスタ]

岐阜 14:00 磐田 [長良川]

第3節

2月21日(土)

大宮 14:00 福島 [NACK]

長野 14:00 札幌 [長野U]

磐田 14:00 松本 [ヤマハ]

藤枝 14:00 甲府 [藤枝サ]

2月22日(日)

岐阜 14:00 いわき [長良川]

第4節

2月28日(土)

札幌 14:00 岐阜 [プレド]

甲府 14:00 松本 [JITス]

長野 14:00 大宮 [長野U]

磐田 14:00 福島 [ヤマハ]

3月1日(日)

いわき 14:00 藤枝 [ハワスタ]

第5節

3月7日(土)

いわき 14:00 大宮 [ハワスタ]

松本 14:00 札幌 [サンアル]

藤枝 14:00 磐田 [藤枝サ]

3月8日(日)

福島 14:00 長野 [とうスタ]

岐阜 14:00 甲府 [長良川]

第6節

3月14日(土)

大宮 14:00 藤枝 [NACK]

甲府 14:00 いわき [JITス]

長野 14:00 松本 [長野U]

磐田 14:00 札幌 [ヤマハ]

3月15日(日)

岐阜 19:00 福島 [長良川]

第7節

3月21日(土)

札幌 14:00 甲府 [プレド]

福島 14:00 藤枝 [とうスタ]

松本 14:00 岐阜 [サンアル]

長野 14:00 いわき [長野U]

磐田 14:00 大宮[ヤマハ]

第8節

3月28日(土)

甲府 14:00 大宮 [JITス]

藤枝 14:00 札幌 [藤枝サ]

岐阜 14:00 長野 [長良川]

3月29日(日)

福島 14:00 松本 [とうスタ]

いわき 14:00 磐田 [ハワスタ]

第9節

4月4日(土)

札幌 14:00 福島 [プレド]

大宮 14:00 岐阜 [NACK]

磐田 14:00 甲府 [ヤマハ]

藤枝 14:00 長野 [藤枝サ]

4月5日(日)

松本 14:00 いわき [サンアル]

第10節

4月11日(土)

甲府 14:00 札幌 [JITス]

岐阜 14:00 藤枝 [長良川]

4月12日(日)

長野 13:00 磐田 [長野U]

福島 14:00 いわき [とうスタ]

松本 14:00 大宮 [サンアル]

第11節

4月18日(土)

札幌 13:00 松本 [札幌厚別]

大宮 14:00 磐田 [NACK]

甲府 14:00 藤枝 [JITス]

4月19日(日)

福島 14:00 岐阜 [とうスタ]

いわき 14:00 長野 [ハワスタ]

第12節

4月25日(土)

磐田 13:00 岐阜 [ヤマハ]

札幌 14:00 いわき [プレド]

福島 14:00 甲府 [とうスタ]

藤枝 14:00 大宮 [藤枝サ]

4月26日(日)

松本 14:00 長野 [サンアル]

第13節

4月29日(水・祝)

いわき 13:00 岐阜 [ハワスタ]

札幌 14:00 藤枝 [プレド]

大宮 14:00 甲府 [NACK]

松本 18:00 磐田 [サンアル]

長野 18:00 福島 [長野U]

第14節

5月2日(土)

磐田 14:00 いわき [ヤマハ]

岐阜 14:00 札幌 [長良川]

長野 18:00 藤枝 [長野U]

5月3日(日・祝)

松本 13:00 甲府 [サンアル]

福島 14:00 大宮 [とうスタ]

第15節

5月6日(水・休)

札幌 14:00 長野 [プレド]

大宮 14:00 いわき [NACK]

甲府 14:00 磐田 [JITス]

藤枝 14:00 福島 [藤枝サ]

岐阜 1900 松本 [長良川]

第16節

5月9日(土)

札幌 14:00 大宮 [プレド]

いわき 14:00 甲府 [ハワスタ]

長野 18:00 岐阜 [長野U]

5月10日(日)

福島 14:00 磐田 [とうスタ]

松本 14:00 藤枝 [サンアル]

第17節

5月16日(土)

福島 14:00 札幌 [とうスタ]

磐田 14:30 藤枝 [ヤマハ]

甲府 16:00 岐阜 [JITス]

5月17日(日)

いわき 14:00 松本 [ハワスタ]

大宮 14:00 長野 [NACK]

第18節

5月23日(土)

札幌 14:00 磐田 [プレド]

藤枝 14:00 いわき [藤枝サ]

岐阜 14:00 大宮 [長良川]

長野 16:00 甲府 [長野U]

5月24日(日)

松本 14:00 福島 [サンアル]

▽WEST-A

第1節

2月7日(土)

奈良 14:00 徳島 [ロートF]

2月8日(日)

愛媛 13:05 新潟 [ニンスタ]

FC大阪 14:00 讃岐 [花園]

今治 14:00 金沢 [アシさと]

高知 14:00 富山 [ギケンス]

第2節

2月14日(土)

奈良 14:00 今治 [ロートF]

2月15日(日)

FC大阪 14:00 高知 [花園]

讃岐 14:00 富山 [メグスタ]

徳島 14:00 新潟 [鳴門大塚]

愛媛 14:00 金沢 [ニンスタ]

第3節

2月21日(土)

奈良 14:00 愛媛 [ロートF]

2月22日(日)

讃岐 14:00 新潟 [メグスタ]

徳島 14:00 富山 [鳴門大塚]

今治 14:00 FC大阪 [アシさと]

高知 14:00 金沢 [ギケンス]

第4節

2月28日(土)

富山 14:00 FC大阪 [富山]

愛媛 16:00 徳島 [ニンスタ]

3月1日(日)

今治 14:00 新潟 [アシさと]

高知 14:00 奈良 [ギケンス]

金沢 未定 讃岐 [未定]

第5節

3月6日(金)

FC大阪 19:00 奈良 [花園]

3月7日(土)

新潟 14:00 高知 [デンカS]

3月8日(日)

富山 14:00 愛媛 [富山]

讃岐 14:00 今治 [メグスタ]

金沢 未定 徳島 [未定]

第6節

3月14日(土)

高知 13:00 今治 [ギケンス]

奈良 14:00 新潟 [ロートF]

3月15日(日)

富山 13:00 金沢 [富山]

徳島 14:00 讃岐 [鳴門大塚]

愛媛 14:00 FC大阪 [ニンスタ]

第7節

3月20日(金・祝)

新潟 14:00 富山 [デンカS]

3月22日(日)

讃岐 14:00 奈良 [メグスタ]

愛媛 14:00 高知 [ニンスタ]

今治 14:00 徳島 [アシさと]

金沢 未定 FC大阪 [未定]

第8節

3月28日(土)

奈良 14:00 金沢 [ロートF]

3月29日(日)

富山 14:00 今治 [富山]

FC大阪 14:00 新潟 [花園]

讃岐 14:00 愛媛 [メグスタ]

徳島 14:00 高知 [鳴門大塚]

第9節

4月4日(土)

新潟 14:00 金沢 [デンカS]

4月5日(日)

今治 13:30 愛媛 [アシさと]

富山 14:00 奈良 [富山]

徳島 14:00 FC大阪 [鳴門大塚]

高知 14:00 讃岐 [ギケンス]

第10節

4月11日(土)

FC大阪 14:00 富山 [花園]

4月12日(日)

讃岐 14:00 徳島 [メグスタ]

愛媛 14:00 奈良 [ニンスタ]

高知 14:00 新潟 [ギケンス]

金沢 未定 今治 [未定]

第11節

4月17日(金)

FC大阪 14:00 愛媛 [花園]

4月18日(土)

新潟 14:00 今治 [デンカS]

奈良 14:00 讃岐 [ロートF]

徳島 14:00 金沢 [鳴門大塚]

4月19日(日)

富山 14:00 高知 [富山]

第12節

4月25日(土)

新潟 14:00 FC大阪 [デンカS]

今治 14:00 富山 [アシさと]

金沢 未定 奈良 [未定]

4月26日(日)

高知 14:00 徳島 [ギケンス]

愛媛 15:00 讃岐 [ニンスタ]

第13節

4月29日(水・祝)

富山 14:00 新潟 [富山]

FC大阪 14:00 徳島 [花園]

奈良 14:00 高知 [ロートF]

讃岐 14:00 金沢 [未定]

愛媛 17:00 今治 [ニンスタ]

第14節

5月2日(土)

徳島 14:00 愛媛 [鳴門大塚]

高知 14:00 FC大阪 [ギケンス]

5月3日(日・祝)

新潟 14:00 讃岐 [デンカS]

今治 14:00 奈良 [アシさと]

金沢 未定 富山 [未定]

第15節

5月6日(水・休)

新潟 14:00 徳島 [デンカS]

富山 14:00 讃岐 [富山]

奈良 14:00 FC大阪 [ロートF]

今治 14:00 高知 [アシさと]

金沢 未定 愛媛 [未定]

第16節

5月9日(土)

FC大阪 14:00 今治 [花園]

5月10日(日)

讃岐 14:00 高知 [メグスタ]

徳島 14:00 奈良 [鳴門大塚]

愛媛 14:00 富山 [ニンスタ]

金沢 未定 新潟 [未定]

第17節

5月16日(土)

新潟 14:00 奈良 [デンカS]

5月17日(日)

富山 14:00 徳島 [富山]

FC大阪 14:00 金沢 [花園]

今治 14:00 讃岐 [アシさと]

高知 14:00 愛媛 [ギケンス]

第18節

5月23日(土)

新潟 14:00 愛媛 [デンカS]

奈良 14:00 富山 [ロートF]

5月24日(日)

讃岐 14:00 FC大阪 [メグスタ]

徳島 14:00 今治 [鳴門大塚]

未定

金沢 未定 高知 [未定]

▽WEST-B

第1節

2月7日(土)

北九州 14:00 鳥取 [ミクスタ]

2月8日(日)

熊本 13:00 山口 [えがおS]

大分 14:00 滋賀 [クラド]

鹿児島 14:00 宮崎 [白波スタ]

琉球 14:00 鳥栖 [沖縄県陸]

第2節

2月15日(日)

山口 14:00 滋賀 [みらスタ]

鳥栖 14:00 熊本 [駅スタ]

大分 14:00 北九州 [クラド]

宮崎 14:00 鳥取 [いちご]

鹿児島 14:00 琉球 [白波スタ]

第3節

2月21日(土)

宮崎 14:00 鳥栖 [いちご]

琉球 14:00 滋賀 [沖縄県陸]

2月22日(日)

熊本 13:00 北九州 [えがおS]

大分 14:00 鳥取 [クラド]

鹿児島 14:00 山口 [白波スタ]

第4節

2月28日(土)

北九州 14:00 滋賀 [ミクスタ]

鳥栖 14:00 鹿児島 [駅スタ]

琉球 14:00 宮崎 [沖縄県陸]

3月1日(日)

山口 13:00 鳥取 [みらスタ]

熊本 13:00 大分 [えがおS]

第5節

3月7日(土)

山口 14:00 鳥栖 [みらスタ]

北九州 14:00 宮崎 [ミクスタ]

3月8日(日)

鳥取 14:00 琉球 [Axis]

大分 14:00 鹿児島 [クラド]

3月7日(土)or8日(日)

滋賀 未定 熊本 [未定]

第6節

3月14日(土)

鳥栖 14:00 北九州 [駅スタ]

宮崎 14:00 大分 [いちご]

琉球 14:00 山口 [沖縄県陸]

3月15日(日)

熊本 13:00 鳥取 [えがおS]

鹿児島 14:00 滋賀 [白波スタ]

第7節

3月21日(土)

大分 14:00 琉球 [クラド]

宮崎 14:00 熊本 [いちご]

3月22日(日)

鳥取 14:00 鹿児島 [Axis]

山口 14:00 北九州 [みらスタ]

滋賀 未定 鳥栖 [ハトスタ]

第8節

3月29日(日)

熊本 13:00 鹿児島 [えがおS]

滋賀 14:00 宮崎 [ハトスタ]

鳥取 14:00 鳥栖 [Axis]

山口 14:00 大分 [みらスタ]

北九州 14:00 琉球 [ミクスタ]

第9節

4月4日(土)

琉球 16:00 熊本 [沖縄県陸]

4月5日(日)

鳥取 14:00 滋賀 [Axis]

鳥栖 14:00 大分 [駅スタ]

宮崎 14:00 山口 [いちご]

鹿児島 14:00 北九州 [白波スタ]

第10節

4月11日(土)

大分 19:00 山口 [クラド]

4月12日(日)

滋賀 14:00 琉球 [ハトスタ]

北九州 14:00 鳥栖 [ミクスタ]

熊本 14:00 宮崎 [えがおS]

鹿児島 14:00 鳥取 [白波スタ]

第11節

4月18日(土)

山口 13:40 鹿児島 [みらスタ]

琉球 16:00 北九州 [沖縄県陸]

4月19日(日)

滋賀 14:00 大分 [ハトスタ]

鳥取 14:00 宮崎 [Axis]

熊本 15:00 鳥栖 [えがおS]

第12節

4月25日(土)

鳥取 14:00 熊本 [Axis]

北九州 14:00 山口 [ミクスタ]

鳥栖 14:00 滋賀 [駅スタ]

宮崎 14:00 鹿児島 [クロスタ]

琉球 19:00 大分 [沖縄県陸]

第13節

4月29日(水・祝)

滋賀 14:00 鳥取 [ハトスタ]

山口 14:00 琉球 [みらスタ]

大分 14:00 熊本 [クラド]

宮崎 14:00 北九州 [いちご]

鹿児島 14:00 鳥栖 [白波スタ]

第14節

5月2日(土)

鳥栖 14:00 宮崎 [駅スタ]

鳥取 15:00 山口 [Axis]

5月3日(日・祝)

北九州 14:00 大分 [ミクスタ]

熊本 14:00 滋賀 [えがおS]

琉球 14:00 鹿児島 [沖縄県陸]

第15節

5月6日(水・休)

滋賀 14:00 山口 [ハトスタ]

北九州 14:00 熊本 [ミクスタ]

鳥栖 14:00 鳥取 [未定]

宮崎 14:00 琉球 [いちご]

鹿児島 14:00 大分 [白波スタ]

第16節

5月9日(土)

山口 14:00 宮崎 [みらスタ]

5月10日(日)

滋賀 14:00 鹿児島 [ハトスタ]

鳥取 14:00 北九州 [Axis]

熊本 14:00 琉球 [えがおS]

大分 14:00 鳥栖 [クラド]

第17節

5月16日(土)

鳥栖 14:00 山口 [駅スタ]

5月17日(日)

大分 14:00 宮崎 [クラド]

鹿児島 14:00 熊本 [白波スタ]

琉球 18:00 鳥取 [沖縄県陸]

滋賀 未定 北九州 [ハトスタ]

第18節

5月23日(土)

山口 14:00 熊本 [みらスタ]

鳥栖 14:00 琉球 [駅スタ]

5月24日(日)

鳥取 14:00 大分 [Axis]

北九州 14:00 鹿児島 [ミクスタ]

宮崎 14:00 滋賀 [いちご]

▽POラウンド第1戦

5月30日(土)

仙台 14:00 未定 [ユアスタ]

栃木C 14:00 未定 [CFS]

横浜FC 14:00 未定 [ニッパツ]

湘南 14:00 未定 [レモンS]

相模原 14:00 未定 [ギオンス]

新潟 14:00 未定 [デンカS]

FC大阪 14:00 未定 [花園]

奈良 14:00 未定 [ロートF]

徳島 14:00 未定 [鳴門大塚]

高知 14:00 未定 [ギケンス]

愛媛 16:00 未定 [ニンスタ]

5月31日(日)

秋田 14:00 未定 [ソユスタ]

山形 14:00 未定 [NDスタ]

栃木SC 14:00 未定 [カンセキ]

群馬 14:00 未定 [正田スタ]

讃岐 14:00 未定 [メグスタ]

今治 14:00 未定 [アシさと]

※八戸、富山、金沢のホーム開催試合は日時と会場ともに未定