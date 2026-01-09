J2・J3百年構想リーグ全試合のキックオフ日時と会場が決定!!
Jリーグは9日、明治安田J2・J3百年構想リーグ全試合のキックオフ日時と会場を発表した。
明治安田J2・J3百年構想リーグはEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bに10チームずつ分かれて地域リーグラウンドを開催し、その後に各グループ同順位同士が対戦するプレーオフラウンドで最終順位を決定する。
POラウンドは第1戦がEAST-A、WEST-AをホームクラブとしてEAST-A vs. EAST-B、WEST-A vs. WEST-Bの組み合わせで開催。第2戦は地域リーグラウンドでの勝点がより多いクラブをホームクラブとして、第1戦の勝利クラブ同士、敗戦クラブ同士で対戦する。
▽EAST-A
第1節
2月7日(土)
栃木C 14:00 仙台 [CFS]
横浜FC 14:00 山形 [ニッパツ]
湘南 14:00 秋田 [レモンS]
2月8日(日)
栃木SC 14:00 八戸 [カンセキ]
相模原 14:00 群馬 [ギオンス]
第2節
2月14日(土)
群馬 14:00 八戸 [正田スタ]
横浜FC 14:00 仙台 [ニッパツ]
湘南 14:00 相模原 [レモンS]
2月15日(日)
栃木SC 14:00 山形 [カンセキ]
栃木C 14:00 秋田 [CFS]
第3節
2月21日(土)
群馬 14:00 山形 [正田スタ]
湘南 14:00 八戸 [レモンS]
相模原 14:00 秋田 [ギオンス]
22日(日)
栃木SC 14:00 仙台 [カンセキ]
横浜FC 14:00 栃木C [ニッパツ]
第4節
2月28日(土)
仙台 13:00 八戸 [ユアスタ]
栃木C 14:00 湘南 [CFS]
群馬 14:00 秋田 [正田スタ]
3月1日(日)
栃木SC 14:00 横浜FC [カンセキ]
相模原 14:00 山形 [ギオンス]
第5節
3月7日(土)
仙台 14:00 湘南 [ユアスタ]
3月8日(日)
八戸 13:00 横浜FC [プラスタ]
山形 14:00 秋田 [NDスタ]
栃木C 14:00 群馬 [CFS]
相模原 14:00 栃木SC [ギオンス]
第6節
3月14日(土)
仙台 14:00 相模原 [ユアスタ]
湘南 14:00 山形 [レモンS]
3月15日(日)
八戸 13:00 栃木C [プラスタ]
秋田 13:00 栃木SC [ソユスタ]
横浜FC 14:00 群馬 [ニッパツ]
第7節
3月20日(金・祝)
群馬 14:00 湘南 [正田スタ]
3月21日(土)
秋田 14:00 八戸 [ソユスタ]
相模原 14:00 横浜FC [ギオンス]
3月22日(日)
山形 14:00 仙台 [NDスタ]
栃木SC 14:00 栃木C [カンセキ]
第8節
3月28日(土)
群馬 14:00 栃木SC [正田スタ]
横浜FC 14:00 湘南 [ソユスタ]
3月29日(日)
八戸 13:00 相模原 [プラスタ]
秋田 14:00 仙台 [ソユスタ]
山形 14:00 栃木C [NDスタ]
第9節
4月4日(土)
仙台 14:00 群馬 [ユアスタ]
栃木C 14:00 相模原 [CFS]
横浜FC 14:00 秋田 [ニッパツ]
湘南 14:00 栃木SC [レモンS]
4月5日(日)
八戸 13:00 山形 [プラスタ]
第10節
4月12日(日)
秋田 14:00 湘南 [ソユスタ]
山形 14:00 横浜FC [NDスタ]
栃木SC 14:00 群馬 [カンセキ]
栃木C 14:00 八戸 [CFS]
相模原 14:00 仙台 [ギオンス]
第11節
4月18日(土)
仙台 14:00 栃木C [ユアスタ]
湘南 14:00 群馬 [レモンS]
4月19日(日)
秋田 14:00 横浜FC [ソユスタ]
山形 14:00 八戸 [NDスタ]
栃木SC 14:00 相模原 [カンセキ]
第12節
4月25日(土)
仙台 14:00 山形 [ユアスタ]
栃木C 14:00 栃木SC [CFS]
群馬 14:00 横浜FC [正田スタ]
相模原 17:00 湘南 [ギオンス]
4月26日(日)
八戸 14:00 秋田 [プラスタ]
第13節
4月29日(水・祝)
秋田 14:00 山形 [ソユスタ]
栃木SC 14:00 湘南 [カンセキ]
群馬 14:00 仙台 [正田スタ]
横浜FC 14:00 八戸 [ニッパツ]
相模原 14:00 栃木C [ギオンス]
第14節
5月2日(土)
仙台 14:00 秋田 [ユアスタ]
横浜FC 14:00 相模原 [ニッパツ]
湘南 14:00 栃木C [レモンS]
5月3日(日)
八戸 13:00 群馬 [プラスタ]
山形 14:00 栃木SC [NDスタ]
第15節
5月6日(水・休)
八戸 14:00 湘南 [プラスタ]
仙台 14:00 栃木SC [ユアスタ]
山形 14:00 群馬 [NDスタ]
栃木C 14:00 横浜FC [CFS]
秋田 15:00 相模原 [ソユスタ]
第16節
5月9日(土)
群馬 14:00 栃木C [正田スタ]
5月10日(日)
八戸 14:00 仙台 [プラスタ]
山形 14:00 相模原 [NDスタ]
栃木SC 14:00 秋田 [カンセキ]
湘南 14:00 横浜FC [レモンS]
第17節
5月16日(土)
栃木C 14:00 山形 [CFS]
湘南 14:00 仙台 [レモンS]
相模原 14:00 八戸 [ギオンス]
5月17日(日)
秋田 14:00 群馬 [ソユスタ]
横浜FC 14:00 栃木SC [ニッパツ]
第18節
5月23日(土)
仙台 14:00 横浜FC [ユアスタ]
群馬 14:00 相模原 [正田スタ]
24日(日)
八戸 14:00 栃木SC [プラスタ]
秋田 14:00 栃木C [ソユスタ]
山形 14:00 湘南 [NDスタ]
▽EAST-B
第1節
2月7日(土)
大宮 14:00 松本 [NACK]
甲府 14:00 福島 [JITス]
磐田 14:00 長野 [ヤマハ]
2月8日(日)
いわき 14:00 札幌 [ハワスタ]
藤枝 14:00 岐阜 [藤枝サ]
第2節
2月14日(土)
大宮 14:00 札幌 [NACK]
甲府 14:00 長野 [JITス]
藤枝 14:00 松本 [藤枝サ]
2月15日(日)
いわき 14:00 福島 [ハワスタ]
岐阜 14:00 磐田 [長良川]
第3節
2月21日(土)
大宮 14:00 福島 [NACK]
長野 14:00 札幌 [長野U]
磐田 14:00 松本 [ヤマハ]
藤枝 14:00 甲府 [藤枝サ]
2月22日(日)
岐阜 14:00 いわき [長良川]
第4節
2月28日(土)
札幌 14:00 岐阜 [プレド]
甲府 14:00 松本 [JITス]
長野 14:00 大宮 [長野U]
磐田 14:00 福島 [ヤマハ]
3月1日(日)
いわき 14:00 藤枝 [ハワスタ]
第5節
3月7日(土)
いわき 14:00 大宮 [ハワスタ]
松本 14:00 札幌 [サンアル]
藤枝 14:00 磐田 [藤枝サ]
3月8日(日)
福島 14:00 長野 [とうスタ]
岐阜 14:00 甲府 [長良川]
第6節
3月14日(土)
大宮 14:00 藤枝 [NACK]
甲府 14:00 いわき [JITス]
長野 14:00 松本 [長野U]
磐田 14:00 札幌 [ヤマハ]
3月15日(日)
岐阜 19:00 福島 [長良川]
第7節
3月21日(土)
札幌 14:00 甲府 [プレド]
福島 14:00 藤枝 [とうスタ]
松本 14:00 岐阜 [サンアル]
長野 14:00 いわき [長野U]
磐田 14:00 大宮[ヤマハ]
第8節
3月28日(土)
甲府 14:00 大宮 [JITス]
藤枝 14:00 札幌 [藤枝サ]
岐阜 14:00 長野 [長良川]
3月29日(日)
福島 14:00 松本 [とうスタ]
いわき 14:00 磐田 [ハワスタ]
第9節
4月4日(土)
札幌 14:00 福島 [プレド]
大宮 14:00 岐阜 [NACK]
磐田 14:00 甲府 [ヤマハ]
藤枝 14:00 長野 [藤枝サ]
4月5日(日)
松本 14:00 いわき [サンアル]
第10節
4月11日(土)
甲府 14:00 札幌 [JITス]
岐阜 14:00 藤枝 [長良川]
4月12日(日)
長野 13:00 磐田 [長野U]
福島 14:00 いわき [とうスタ]
松本 14:00 大宮 [サンアル]
第11節
4月18日(土)
札幌 13:00 松本 [札幌厚別]
大宮 14:00 磐田 [NACK]
甲府 14:00 藤枝 [JITス]
4月19日(日)
福島 14:00 岐阜 [とうスタ]
いわき 14:00 長野 [ハワスタ]
第12節
4月25日(土)
磐田 13:00 岐阜 [ヤマハ]
札幌 14:00 いわき [プレド]
福島 14:00 甲府 [とうスタ]
藤枝 14:00 大宮 [藤枝サ]
4月26日(日)
松本 14:00 長野 [サンアル]
第13節
4月29日(水・祝)
いわき 13:00 岐阜 [ハワスタ]
札幌 14:00 藤枝 [プレド]
大宮 14:00 甲府 [NACK]
松本 18:00 磐田 [サンアル]
長野 18:00 福島 [長野U]
第14節
5月2日(土)
磐田 14:00 いわき [ヤマハ]
岐阜 14:00 札幌 [長良川]
長野 18:00 藤枝 [長野U]
5月3日(日・祝)
松本 13:00 甲府 [サンアル]
福島 14:00 大宮 [とうスタ]
第15節
5月6日(水・休)
札幌 14:00 長野 [プレド]
大宮 14:00 いわき [NACK]
甲府 14:00 磐田 [JITス]
藤枝 14:00 福島 [藤枝サ]
岐阜 1900 松本 [長良川]
第16節
5月9日(土)
札幌 14:00 大宮 [プレド]
いわき 14:00 甲府 [ハワスタ]
長野 18:00 岐阜 [長野U]
5月10日(日)
福島 14:00 磐田 [とうスタ]
松本 14:00 藤枝 [サンアル]
第17節
5月16日(土)
福島 14:00 札幌 [とうスタ]
磐田 14:30 藤枝 [ヤマハ]
甲府 16:00 岐阜 [JITス]
5月17日(日)
いわき 14:00 松本 [ハワスタ]
大宮 14:00 長野 [NACK]
第18節
5月23日(土)
札幌 14:00 磐田 [プレド]
藤枝 14:00 いわき [藤枝サ]
岐阜 14:00 大宮 [長良川]
長野 16:00 甲府 [長野U]
5月24日(日)
松本 14:00 福島 [サンアル]
▽WEST-A
第1節
2月7日(土)
奈良 14:00 徳島 [ロートF]
2月8日(日)
愛媛 13:05 新潟 [ニンスタ]
FC大阪 14:00 讃岐 [花園]
今治 14:00 金沢 [アシさと]
高知 14:00 富山 [ギケンス]
第2節
2月14日(土)
奈良 14:00 今治 [ロートF]
2月15日(日)
FC大阪 14:00 高知 [花園]
讃岐 14:00 富山 [メグスタ]
徳島 14:00 新潟 [鳴門大塚]
愛媛 14:00 金沢 [ニンスタ]
第3節
2月21日(土)
奈良 14:00 愛媛 [ロートF]
2月22日(日)
讃岐 14:00 新潟 [メグスタ]
徳島 14:00 富山 [鳴門大塚]
今治 14:00 FC大阪 [アシさと]
高知 14:00 金沢 [ギケンス]
第4節
2月28日(土)
富山 14:00 FC大阪 [富山]
愛媛 16:00 徳島 [ニンスタ]
3月1日(日)
今治 14:00 新潟 [アシさと]
高知 14:00 奈良 [ギケンス]
金沢 未定 讃岐 [未定]
第5節
3月6日(金)
FC大阪 19:00 奈良 [花園]
3月7日(土)
新潟 14:00 高知 [デンカS]
3月8日(日)
富山 14:00 愛媛 [富山]
讃岐 14:00 今治 [メグスタ]
金沢 未定 徳島 [未定]
第6節
3月14日(土)
高知 13:00 今治 [ギケンス]
奈良 14:00 新潟 [ロートF]
3月15日(日)
富山 13:00 金沢 [富山]
徳島 14:00 讃岐 [鳴門大塚]
愛媛 14:00 FC大阪 [ニンスタ]
第7節
3月20日(金・祝)
新潟 14:00 富山 [デンカS]
3月22日(日)
讃岐 14:00 奈良 [メグスタ]
愛媛 14:00 高知 [ニンスタ]
今治 14:00 徳島 [アシさと]
金沢 未定 FC大阪 [未定]
第8節
3月28日(土)
奈良 14:00 金沢 [ロートF]
3月29日(日)
富山 14:00 今治 [富山]
FC大阪 14:00 新潟 [花園]
讃岐 14:00 愛媛 [メグスタ]
徳島 14:00 高知 [鳴門大塚]
第9節
4月4日(土)
新潟 14:00 金沢 [デンカS]
4月5日(日)
今治 13:30 愛媛 [アシさと]
富山 14:00 奈良 [富山]
徳島 14:00 FC大阪 [鳴門大塚]
高知 14:00 讃岐 [ギケンス]
第10節
4月11日(土)
FC大阪 14:00 富山 [花園]
4月12日(日)
讃岐 14:00 徳島 [メグスタ]
愛媛 14:00 奈良 [ニンスタ]
高知 14:00 新潟 [ギケンス]
金沢 未定 今治 [未定]
第11節
4月17日(金)
FC大阪 14:00 愛媛 [花園]
4月18日(土)
新潟 14:00 今治 [デンカS]
奈良 14:00 讃岐 [ロートF]
徳島 14:00 金沢 [鳴門大塚]
4月19日(日)
富山 14:00 高知 [富山]
第12節
4月25日(土)
新潟 14:00 FC大阪 [デンカS]
今治 14:00 富山 [アシさと]
金沢 未定 奈良 [未定]
4月26日(日)
高知 14:00 徳島 [ギケンス]
愛媛 15:00 讃岐 [ニンスタ]
第13節
4月29日(水・祝)
富山 14:00 新潟 [富山]
FC大阪 14:00 徳島 [花園]
奈良 14:00 高知 [ロートF]
讃岐 14:00 金沢 [未定]
愛媛 17:00 今治 [ニンスタ]
第14節
5月2日(土)
徳島 14:00 愛媛 [鳴門大塚]
高知 14:00 FC大阪 [ギケンス]
5月3日(日・祝)
新潟 14:00 讃岐 [デンカS]
今治 14:00 奈良 [アシさと]
金沢 未定 富山 [未定]
第15節
5月6日(水・休)
新潟 14:00 徳島 [デンカS]
富山 14:00 讃岐 [富山]
奈良 14:00 FC大阪 [ロートF]
今治 14:00 高知 [アシさと]
金沢 未定 愛媛 [未定]
第16節
5月9日(土)
FC大阪 14:00 今治 [花園]
5月10日(日)
讃岐 14:00 高知 [メグスタ]
徳島 14:00 奈良 [鳴門大塚]
愛媛 14:00 富山 [ニンスタ]
金沢 未定 新潟 [未定]
第17節
5月16日(土)
新潟 14:00 奈良 [デンカS]
5月17日(日)
富山 14:00 徳島 [富山]
FC大阪 14:00 金沢 [花園]
今治 14:00 讃岐 [アシさと]
高知 14:00 愛媛 [ギケンス]
第18節
5月23日(土)
新潟 14:00 愛媛 [デンカS]
奈良 14:00 富山 [ロートF]
5月24日(日)
讃岐 14:00 FC大阪 [メグスタ]
徳島 14:00 今治 [鳴門大塚]
未定
金沢 未定 高知 [未定]
▽WEST-B
第1節
2月7日(土)
北九州 14:00 鳥取 [ミクスタ]
2月8日(日)
熊本 13:00 山口 [えがおS]
大分 14:00 滋賀 [クラド]
鹿児島 14:00 宮崎 [白波スタ]
琉球 14:00 鳥栖 [沖縄県陸]
第2節
2月15日(日)
山口 14:00 滋賀 [みらスタ]
鳥栖 14:00 熊本 [駅スタ]
大分 14:00 北九州 [クラド]
宮崎 14:00 鳥取 [いちご]
鹿児島 14:00 琉球 [白波スタ]
第3節
2月21日(土)
宮崎 14:00 鳥栖 [いちご]
琉球 14:00 滋賀 [沖縄県陸]
2月22日(日)
熊本 13:00 北九州 [えがおS]
大分 14:00 鳥取 [クラド]
鹿児島 14:00 山口 [白波スタ]
第4節
2月28日(土)
北九州 14:00 滋賀 [ミクスタ]
鳥栖 14:00 鹿児島 [駅スタ]
琉球 14:00 宮崎 [沖縄県陸]
3月1日(日)
山口 13:00 鳥取 [みらスタ]
熊本 13:00 大分 [えがおS]
第5節
3月7日(土)
山口 14:00 鳥栖 [みらスタ]
北九州 14:00 宮崎 [ミクスタ]
3月8日(日)
鳥取 14:00 琉球 [Axis]
大分 14:00 鹿児島 [クラド]
3月7日(土)or8日(日)
滋賀 未定 熊本 [未定]
第6節
3月14日(土)
鳥栖 14:00 北九州 [駅スタ]
宮崎 14:00 大分 [いちご]
琉球 14:00 山口 [沖縄県陸]
3月15日(日)
熊本 13:00 鳥取 [えがおS]
鹿児島 14:00 滋賀 [白波スタ]
第7節
3月21日(土)
大分 14:00 琉球 [クラド]
宮崎 14:00 熊本 [いちご]
3月22日(日)
鳥取 14:00 鹿児島 [Axis]
山口 14:00 北九州 [みらスタ]
滋賀 未定 鳥栖 [ハトスタ]
第8節
3月29日(日)
熊本 13:00 鹿児島 [えがおS]
滋賀 14:00 宮崎 [ハトスタ]
鳥取 14:00 鳥栖 [Axis]
山口 14:00 大分 [みらスタ]
北九州 14:00 琉球 [ミクスタ]
第9節
4月4日(土)
琉球 16:00 熊本 [沖縄県陸]
4月5日(日)
鳥取 14:00 滋賀 [Axis]
鳥栖 14:00 大分 [駅スタ]
宮崎 14:00 山口 [いちご]
鹿児島 14:00 北九州 [白波スタ]
第10節
4月11日(土)
大分 19:00 山口 [クラド]
4月12日(日)
滋賀 14:00 琉球 [ハトスタ]
北九州 14:00 鳥栖 [ミクスタ]
熊本 14:00 宮崎 [えがおS]
鹿児島 14:00 鳥取 [白波スタ]
第11節
4月18日(土)
山口 13:40 鹿児島 [みらスタ]
琉球 16:00 北九州 [沖縄県陸]
4月19日(日)
滋賀 14:00 大分 [ハトスタ]
鳥取 14:00 宮崎 [Axis]
熊本 15:00 鳥栖 [えがおS]
第12節
4月25日(土)
鳥取 14:00 熊本 [Axis]
北九州 14:00 山口 [ミクスタ]
鳥栖 14:00 滋賀 [駅スタ]
宮崎 14:00 鹿児島 [クロスタ]
琉球 19:00 大分 [沖縄県陸]
第13節
4月29日(水・祝)
滋賀 14:00 鳥取 [ハトスタ]
山口 14:00 琉球 [みらスタ]
大分 14:00 熊本 [クラド]
宮崎 14:00 北九州 [いちご]
鹿児島 14:00 鳥栖 [白波スタ]
第14節
5月2日(土)
鳥栖 14:00 宮崎 [駅スタ]
鳥取 15:00 山口 [Axis]
5月3日(日・祝)
北九州 14:00 大分 [ミクスタ]
熊本 14:00 滋賀 [えがおS]
琉球 14:00 鹿児島 [沖縄県陸]
第15節
5月6日(水・休)
滋賀 14:00 山口 [ハトスタ]
北九州 14:00 熊本 [ミクスタ]
鳥栖 14:00 鳥取 [未定]
宮崎 14:00 琉球 [いちご]
鹿児島 14:00 大分 [白波スタ]
第16節
5月9日(土)
山口 14:00 宮崎 [みらスタ]
5月10日(日)
滋賀 14:00 鹿児島 [ハトスタ]
鳥取 14:00 北九州 [Axis]
熊本 14:00 琉球 [えがおS]
大分 14:00 鳥栖 [クラド]
第17節
5月16日(土)
鳥栖 14:00 山口 [駅スタ]
5月17日(日)
大分 14:00 宮崎 [クラド]
鹿児島 14:00 熊本 [白波スタ]
琉球 18:00 鳥取 [沖縄県陸]
滋賀 未定 北九州 [ハトスタ]
第18節
5月23日(土)
山口 14:00 熊本 [みらスタ]
鳥栖 14:00 琉球 [駅スタ]
5月24日(日)
鳥取 14:00 大分 [Axis]
北九州 14:00 鹿児島 [ミクスタ]
宮崎 14:00 滋賀 [いちご]
▽POラウンド第1戦
5月30日(土)
仙台 14:00 未定 [ユアスタ]
栃木C 14:00 未定 [CFS]
横浜FC 14:00 未定 [ニッパツ]
湘南 14:00 未定 [レモンS]
相模原 14:00 未定 [ギオンス]
新潟 14:00 未定 [デンカS]
FC大阪 14:00 未定 [花園]
奈良 14:00 未定 [ロートF]
徳島 14:00 未定 [鳴門大塚]
高知 14:00 未定 [ギケンス]
愛媛 16:00 未定 [ニンスタ]
5月31日(日)
秋田 14:00 未定 [ソユスタ]
山形 14:00 未定 [NDスタ]
栃木SC 14:00 未定 [カンセキ]
群馬 14:00 未定 [正田スタ]
讃岐 14:00 未定 [メグスタ]
今治 14:00 未定 [アシさと]
※八戸、富山、金沢のホーム開催試合は日時と会場ともに未定
