富士フイルム株式会社は、レンズ一体型カメラ「X half」（FUJIFILM X-HF1）の最新ファームウェアを1月6日（水）に公開した。バージョン番号はVer.1.30。

X halfはハーフサイズフィルムカメラに着想を得たモデルで、横位置で構えて縦構図を撮影するというスタイルのデジタルカメラ。背面モニターのスワイプで、直感的にフィルムシミュレーションを変更できるといった操作感も特徴のひとつ。

新バージョンでは、新たにinstax Evoシリーズおよびinstax LiPlayシリーズとの接続に対応。それらのモデルと接続してのinstaxプリントが可能となる。

AF機能も更新した。AFモードを「エリア選択」としたときに、背面モニターのスワイプ操作でAFフレームを移動できるようになった。