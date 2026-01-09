1月10日に台湾・台北ドームで開催されるK-POP授賞式『第40回 GOLDEN DISC AWARDS（ゴールデンディスクアワード）』に向け、K-POPスターたちが続々と出国。各グループの空港ファッションにも大きな注目が集まっている。

【写真＆動画】①②Stray Kidsの空港コーデ ③ENHYPEN ④LE SSERAFIM ⑤TWS ⑥NCT WISH 他

■Stray Kidsは黒、グレーのシックな着こなしで登場

Stray Kids（ストレイキッズ）は、黒やグレーを基調にしたシックな装いで空港に姿を見せた。その中でLee Know（リノ）は、グローバル・ブランドアンバサダーを務めるGUCCI（グッチ）の「ヒグチユウコ」の猫のイラストがプリントされた日本限定スウェットシャツを着用。また、Seungmin（スンミン）はBurberry（バーバリー）のマフラー、Felix（フィリックス）はLOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）のボストンバッグを手にするなど、各メンバーがアンバサダーを務めるブランドアイテムをさりげなく取り入れたスタイルも印象的だ。

■デニムに合わせたジャケットのセレクトが光るENHYPEN

ENHYPEN（エンハイプン）は、デニムに黒のジャケットを合わせた洗練スタイルで統一感のある空港ファッションを披露。そのなかでSUNGHOON（ソンフン）は、レザーのブルゾンにワイドパンツを合わせ、グループでアンバサダーを務めるPRADA（プラダ）のバッグをプラス。全身をブラウンでまとめた落ち着きのあるコーディネートがひときわ目を引いた。

■LE SSERAFIMメンバーの個性溢れる着こなし

LE SSERAFIM（ルセラフィム）は、個性が際立つ着こなしで登場。SAKURA（サクラ）は超ミニ丈のショートパンツに黒のロングブーツを合わせ、KIM CHAEWON（キム・チェウォン）はシャープな印象のピンヒールブーツをセレクトするなど、足元のバリエーションも楽しげだ。さらに、HONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）はアップヘアにもこもこのヘアバンドを合わせた愛らしいヘアスタイルで、視線を集めている。

■TWS、NCT WISHら若手グループの空港ファッションもチェック

このほかにも、TWS（トゥアス）、NCT WISH（エヌシーティーウィッシュ）、5人組ガールズグループ・KiiiKiii（キキ）、5人組男女混成グループ・ALLDAY PROJECT（オールデイプロジェクト）、7人組男性アイドルグループ・CLOSE YOUR EYES（クローズ ユア アイズ）など、出演アーティストが続々と出国している。

■『GOLDEN DISC AWARDS』とは

『GOLDEN DISC AWARDS』は音源部門とアルバム部門の「大賞」を中心に、過去1年間の音源セールスとレコード販売量を評価する、権威と歴史あるK-POPアワード。日本ではABEMAにて1月10日18時30分から日韓同時・国内独占無料生中継される。