ÆóµÜÏÂÌé¤Î¡Èº£¡¢Íò¤ÈÍò¤Î¶Ê¤ò¤á¤Á¤ãÄ°¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡ÉÈ¯¸À¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ª¡ÖÃçÎÉ¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¶»¥¢¥Ä¡×¡ÖÂº¤¤»þ´Ö¡×¡Ö¤³¤ÎÊó¹ð¤À¤±¤Çµã¤±¤ë¡×
ÆóµÜÏÂÌé¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ç¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡¢¡ÈÍò¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¡ª¡©¡É¤È»×¤ï¤»¤ë¤Ò¤È¸À¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆóµÜÏÂÌé¤Î¡Èº£¡¢Íò¤ÈÍò¤Î¶Ê¤ò¤á¤Á¤ãÄ°¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡ÉÈ¯¸À¤Ê¤É①～③
¢£¥Õ¥¡¥ó´¶ÎÞ¤Î¡ÈÍò¡ÉÊó¹ð¥Ý¥¹¥È
ÆóµÜ¤Ï¡Öº£¡¢Íò¤ÈÍò¤Î¶Ê¤ò¤á¤Á¤ãÄ°¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£
¤³¤Î¤Ò¤È¸À¤Ë¡ÖÍò¤¬5¿Í¤ÇÍò¤Î¶Ê¤òÃçÎÉ¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¶»¥¢¥Ä¡×¡ÖÂº¤¤»þ´Ö¤ÎÊó¹ð¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤³¤ÎÊó¹ð¤À¤±¤Çµã¤±¤ë¡×¡Ö¤É¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö»ä¤âÍò¤Î¶Ê¤òÄ°¤¯¤è¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÆóµÜ¤Ï¡ÈÍò¡É¥ïー¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Êó¹ð¤ò¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â10Ëü°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£