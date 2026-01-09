プロ野球・阪神は9日、坂本誠志郎選手が行った社会貢献活動について発表しました。

坂本選手は出身地・兵庫県養父市内の公立小学校・中学校等に対して、100万円の寄付を実施。これは養父市役所を通じて市内の公立小・中学校等の体育・部活動の用具・施設の整備に活用されるとのことです。

この活動について坂本選手は「寄付という形で恩返しができることを、大変うれしく思っています。私自身、養父市で育ち、学校や地域の皆さまに温かく支えていただいたからこそ、今日の自分があります」とコメントを発表。続けて「今回の寄付が、子どもたちが安心して、のびのびと体を動かせる環境づくりにつながれば幸いです。未来を担う子どもたちが、学校生活を楽しみながら、それぞれの夢に向かって成長していく姿を、これからも応援していきたいと思います」と思いを語りました。

2025年シーズンで10年目・32歳を迎えていた坂本選手。自身初の100試合超えとなる1軍の117試合に出場し、扇の要としてチームを史上最速のリーグ優勝に導きました。さらに11月には初の侍ジャパントップチーム入りと、飛躍の1年を過ごしました。