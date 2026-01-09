女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の公式インスタグラムが9日までに更新され、出演者らのオフショットを公開した。

同番組は「大切なものを壊さないように、嘘をついたり本音を隠したりしながら、成り立っていた家族。やっと心の底から、みんなで笑いあうことができました」とコメントし、「皆さんで、オフショットバージョンと、キリッとバージョンを撮らせて頂きました」と2バージョンの和気あいあいとしたオフショットを公開。

9日に放送された第70話では、ウソが嫌いなヘブンは松野家に借金があることや三之丞（板垣李光人）が社長でないことを指摘しトキをウソつきと呼んだ。これに対し、トキはウソをついたのはお金のために結婚したと思われなくなかったからだと正直に告白。三之丞もタエ（北川景子）にウソを謝罪。タエは自分の期待に応えようとしたがゆえと許した。それぞれが本当のことを明かすことができ、司之介（岡部たかし）は「（三之丞に）こげな時は、叫ぶのが一番です。だらくそが！」と言い、タエや錦織（吉沢亮）ら全員が縁側で空に向かって「だらくそがー！」と叫び、トキやヘブンたちは“家族”となった…という展開だった。

フォロワーからは「もはや錦織さんも家族の一員みたい」「昨日はどうなる事かと思いましたが、一件落着で何よりです」「朝から号泣」「来週からがまた楽しみです」「皆さんが心から家族になれてほんとに良かったです」「錦織さんも家族の中に入っているのが良い」といった反響が寄せられている。