¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ý»³Îé¡Ê28¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½÷Í¥¤ÎÅÚ²°ÂÀË±¡Ê30¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÅÚ²°ÂÀË±ÍÍ¤Î¤ªÆ³¤¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¤¿´Ý»³¡£ÅÚ²°¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç¡¢ËÜÊª¤ÈÆ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂç³¢Æü¤Î¥¶¥ï¤Ä¤¯ÂçÄÉÀ×¡¢¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖºòÇ¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤â¤Î¤Þ¤Í¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÂÀË±ÍÍ¤¬¡¢ÂçÄÉÀ×¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç»£±ÆÆü¤¬Èï¤ëºÇ¹â¤ÊÆü¤Ë¡×¤ÈÅÚ²°¤È¼ýÏ¿¸½¾ì¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÊÂ¤Ö¤È»÷¤Æ¤Ê¤¤Ææ¡×¤È¼«µÔ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£Ç¯¤â¿´¤È´ãÎÏ¹þ¤á¤Æ¤â¤Î¤Þ¤Í¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö2¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡ÖÂÀË±¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î¤Ë¡¢½©»³¤µ¤ó¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ëÉÔ»×µÄ¡×¡Ö»÷¤Æ¤Ê²á¤®¤ÆÇú¾Ðw¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«ÂÀË±¤è¤êÂÀË±¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£