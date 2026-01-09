サッカー元日本代表ＦＷのカズこと三浦知良（５８）が９日、都内の明治安田ホールで、Ｊ３福島への加入会見に出席し「とても興奮しております。またここでチャレンジできることを幸せに思います」と、２月で５９歳を向かえる新シーズンに向けて意気込みを語った。

黒のネクタイとスーツ姿で登場し、「今日は何でも質問してください」と笑顔。加入の決め手を問われ、「Ｊリーグ、Ｊ３でプレーできる。自分自身ＪＦＬでチームが昇格しない限りＪの舞台に戻れないと思っていた中でオファーが届き、Ｊでプレーしたい気持ちが膨らんだ」とうなずいた。

２月で５９歳となるが「情熱はやればやるほど増してくる。年を重ねて情熱は増していると思っています」、「１分１秒でも長くピッチに立ちたい。それだけです」と強調。「ここまでやってきたようにこれからもコツコツと一日一日を大切にやっていけたらその結果、ピッチの上に立っていければ」と語った。

Ｊ２に降格する横浜ＦＣから２０２６年６月３０日までの期限付き移籍で背番号は「１１」。プロ４０年目だった昨季は日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）のアトレチコ鈴鹿でプレーするも、負傷で出遅れリーグ戦７試合の出場にとどまり無得点だった。昨年１１月１６日のＹＳＣＣ横浜戦に途中出場し、自身が持つリーグ最年長出場記録を５８歳２６３日に更新していた。

アトレチコ鈴鹿は入れ替え戦に敗れ、地域リーグに降格。その後、現役続行を明言したカズは、播戸竜二氏が社長に就任した関西リーグの生駒ＦＣ奈良など複数のオファーを受け移籍先を検討していた中、福島入りを決断。Ｊリーグクラブへの復帰は横浜ＦＣ時代２１年以来となる。Ｊリーグでの得点は最年長記録となっている、５０歳１４日で記録した１７年３月１２日の群馬戦が最後。「リーグ戦でゴールを決めた最年長プロサッカー選手」として、ギネス世界記録に認定された。

三浦知良（みうら・かずよし）１９６７年２月２６日、静岡市出身。サントス（ブラジル）、ジェノア（イタリア）、クロアチア・ザグレブ（クロアチア）、読売クラブ、ヴェルディ川崎、京都、神戸などに在籍。９３年にＪリーグ初代ＭＶＰ、９５年には得点王に輝いた。Ｊ１は３２６試合出場１３９得点、Ｊ２は２４９試合出場２４得点。日本代表では国際Ａマッチ８９試合５５得点。