NHK連続テレビ小説「ばけばけ」でレフカダ・ヘブンを演じる英国出身の俳優トミー・バストウ（34）が9日放送のNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。ヒロイン・松野トキを演じる女優の郄石あかり（23）について語った。

第70回で両家のあいさつが行われるシーンなどが描かれ、ようやく結ばれた2人。VTRで出演した郄石は特別なシーンとしてヘブンからトキが「ずっと隣にいさせてください」と告白されたシーンを挙げた。

郄石は「あのシーンは凄く特別で、きっとこの作品が終わった後も、（私の中に）残り続けるだろうなっていうぐらい、俳優として凄く大切な時間だったなと思っています」と告白。「もうお芝居ではなかったんです。セリフもセリフとして覚えていかなくって、言葉の粒として自分の中に入れていったような感じがしていて。トミーさんも私もテストでもちょっと出てきちゃうものはあって、お互い“抑えましょう”って言いながら、“抑えましょう、ダメです”とかって言いながら。それくらい勝手に溢れるものはありました。きっとそれはトミーさんだからこそで、目と目が合うだけで何を考えているのか、それはトミーさんとして考えている部分もあるでしょうし、ヘブンさんとして考えている部分もあるかもしれないんですけど、心が読める。きっとお互いに。それを凄く感じる大切なシーンでした」と振り返った。

トミーも「僕の芝居はいつもあかりさんのおかげと言ってもいいぐらい、そう思います。本当に素敵な俳優さんだったから。ありがたいね。あかりさんがトキになることが、心底。以心伝心」とその関係の深さを明かした。

「リハーサルではちょっとたぶんやりすぎました。あかりさんも、“待ってください”って。あとで温存して。撮影するまで感情的なシーンとは思わなかった。で、セットに来て、何かが動いていて、そのシーンが理解できまして」と説明。「自然発生的に、それがわっと湧き上がってきた（通訳）」でした。