大阪、兵庫両府県で昨年１２月下旬に行われた「全国都道府県対抗中学バレーボール大会」（読売新聞社など主催）で、ひときわ目を引く男子選手がいた。

１メートル９２の長身で東京都選抜の８強入りに貢献した中村ジョエル（３年）は、プロ選手を目指す傍らモデル事務所にも所属し、東京の「ランウェー」を歩くスーパー中学生だ。（西井遼）

「高い。完璧」。福井県選抜との決勝トーナメント２回戦、高さを生かした速攻とブロックでチームを先導する中村に、客席から大声援が降り注いだ。

体重６２キロと細身ながら垂直跳び７５センチの跳躍力を備え、腕も長い。準々決勝で姿を消しても中村が残したインパクトは大きく、大会最優秀選手に選ばれた。都選抜の滝友弘監督は「未熟な体に筋肉がついて体幹がしっかりすれば、かなりの選手になる」と確信する。

恵まれた体格、運動能力は両親の影響も大きい。母、祥子さん（４５）とポーランド人の父、ヴィスラフ・デュデックさん（４８）は、ともに独・ベルリン国立バレエ団で最高位「プリンシパル」を務めるなどした世界的なバレエダンサー。幼い頃から一緒にストレッチなどをする中で、体の使い方を教わってきた。

中学入学後に勧誘されてバレーボールを始めると、当時１メートル７０ほどだった背はぐんぐん成長。２年生で１メートル８０を超え、次の１年でまた１０センチ伸びた。部活の他にＳＶリーグ・東京グレートベアーズの下部組織にも加わり、家では各国代表の試合映像を繰り返し見る。

一方、並行して踏み入れたモデル活動でも一昨年の春、日本最大級のファッションイベント「楽天ファッション・ウィーク東京」でデビュー。祥子さんは「自分で上ると決めた階段を駆け上がっていく速さに驚かされる」と目を細める。

本人が最優先するのはバレーボールで、日本代表入りが目標だ。ただ、「チャンスのあることには全て挑戦したい。いけるところまで二刀流で進んでいけたら」とも言い切る。プロバレーボーラー兼スーパーモデル――。抱く夢は規格外に大きい。