桜井美悠、母親との“珍しい”2ショットに反響「若々しいママ」「お揃いの服着こなせるの凄い」
【モデルプレス＝2026/01/09】モデルの桜井美悠が1月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。母親との貴重な親子ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】28歳ママモデル「若々しい」母親とのオソロ服2ショット
桜井は「ママと記念に写真も！普段いっしょに撮らんから、珍しい」と綴り、母親と焼肉を楽しんでいる様子を投稿。桜井がベージュ、母親がグレーのファー付きカーディガンを着用し、色違いのお揃いコーディネートを披露した。続けて「ハイボールもお肉も、ゆっくり食べて飲んで幸せすぎたな〜ありがとう」と、感謝を記している。
この投稿に「若々しいママ」「仲良し親子」「幸せな空気感が伝わる」「可愛い2ショット」「プライベート感にこっちまで癒される」「お揃いの服着こなせるの凄い」といった声が寄せられている。
桜井は2024年9月24日にYouTuberグループ・ばんばんざいのぎしと入籍し、11月には妊娠を発表。2025年2月20日にぎしが自身のInstagramを通じて桜井との間に第1子が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
